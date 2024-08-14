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Цей тиждень випробує трьох знаків Зодіаку на міцність — кого спіткає чорна смуга

14 серпня 2024 05:40
Світлана Горох - Редактор
Світлана Горох
Редактор
Трьох знаків Зодіаку цього тижня спіткає чорна смуга — кому не пощастить
Молода дівчина, яка плаче на підлозі. Фото: Pinterest
Світлана Горох - Редактор
Світлана Горох
Редактор

У житті представників деяких знаків зодіакального сузір’я цього тижня все піде не так, як вони хочуть. Астрологи розповіли, які знаки Зодіаку поточного тижня відчують певні неприємності, адже в їхньому житті настане справжня "чорна смуга".

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Рак

Найближчими днями в житті представників цього зодіакального знаку будуть справжні випробування, пов’язані з емоційним станом. Може постраждати їхня чутливість, особливо, це стосується стосунків з близькими людьми. Раків можуть зрадити ті, кому вони довіряли раніше.

Астрологи радять вивільнити емоції назовні, адже сльози допоможуть очиститися і стати сильнішими для того, щоб пройти перешкоди на своєму шляху.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Pinterest

Терези

Поточний тиждень також буде доволі важким у житті Терезів, особливо, в плані дружби і стосунків з коханими. Ймовірно, представники цього знаку Зодіаку розчаруються в людях, від яких вони чекали на підтримку, та зрада може прийти звідти, звідки Терези зовсім не очікували.

Терези відчують, що всі спроби зберегти гармонію можуть провалитися, а емоції візьмуть угору. Але астрологи радять відшукати баланс і не втратити віру в себе.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знака Зодіаку Терези. Фото ілюстративне: Pinterest 

Риби

Для людей під цим знаком поточний тиждень буде періодом серйозних душевних проблем, адже вони можуть розчаруватися в близьких людях. Ймовірно, Риб хтось підведе у найбільш неочікуваний момент, що зробить їм боляче і може навіть довести до сліз.

Проте, завдяки цим перешкодам Риби можуть стати мудрішими і зрозуміти, що інколи варто відпустити непотрібних людей.

Символ знака Зодиака Рыбы
Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Pinterest 

Нагадаємо, ми писали про те, в яких знаків Зодіаку будуть певні труднощі у фінансовій сфері. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку зустрінуть кохану людину в серпні. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку можуть втратити роботу в серпні.

гороскоп Астрологія зірки знаки Зодіаку

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