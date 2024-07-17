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Три знака Зодиака разбогатеют до конца лета 2024 — кто "сорвет куш"

17 июля 2024 05:40
Светлана Горох - Редактор
Светлана Горох
Редактор
Три знака Зодиака станут богатыми до конца лета 2024 — гороскоп астролога
Мужчина, который разбрасывается деньгами. Фото: Medium
Светлана Горох - Редактор
Светлана Горох
Редактор

Конец лета 2024 года станет для некоторых представителей зодиакального созвездия настоящим шансом на разбогатение. Украинский астролог Мария Кузьменко рассказала, какие три знака Зодиака могут стать настоящими богачами до конца этого летнего сезона.

Об этом Мария Кузьменко рассказала на своем канале в YouTube.

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Дева

Представители этого зодиакального знака по природе очень очаровательны и обладают лидерскими качествами, что может пригодиться им. Благодаря этим качествам Девы могут привлечь новые возможности в бизнес-сфере. Люди под этим знаком Зодиака могут начать какой-то проект, который потом станет успешным, или получить интересные предложения о повышении на работе.

Астролог советует им обратить внимание на то, чтобы вложить деньги в творчество, например, в моду или искусство, поскольку это может дать хорошие результаты в будущем.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей

В ближайшие недели представители Водолея будут очень практичными и будут пытаться прийти к стабильности в жизни. Им удастся найти выгодные возможности для того, чтобы вложить деньги, например, в недвижимость или какие-либо финансовые активы.

Астролог рекомендует пользоваться своей настойчивостью и стратегическим подходом к деньгам, чтобы приумножить собственные сбережения. Возможно, Водолеям придется создать пассивный доход.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы

До конца лета люди, рожденные под этим зодиакальным знаком, будут очень целеустремленными и амбициозными, им удастся подняться по карьерной лестнице. Рыбам удастся увеличить размер своей заработной платы или даже получить бонусы, если они примут новые обязанности или поучаствуют в успешном проекте.

Астролог советует воспользоваться умениями планировать и организовывать, чтобы успешно вложить деньги в какой-нибудь проект и получить за это вознаграждение.

Символ знака Зодиака Рыбы
Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие пять знаков Зодиака больше всего подходят Весам.

Раньше мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака летом будут самыми счастливыми.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака созданы для представителей Девы.

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