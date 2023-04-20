Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звездный гороскоп arrow Настоящие счастливчики мая 2023: какие знаки Зодиака обречены на успех arrow

Настоящие счастливчики мая 2023: какие знаки Зодиака обречены на успех

20 апреля 2023 21:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Этим знакам Зодиака повезет больше всего в мае 2023 — астропрогноз
Каких знаков Зодиака ждет успех в мае. Фото: Новини. LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Третий месяц весны будет не менее насыщен на космические события, чем второй. В частности, в самом начале нас ждет лунное затмение. Звезды и благоприятные планеты подготовили немало сюрпризов для знаков Зодиака. Однако добиться настоящих высот смогут только трое.

Астрологи рассказали, кого из представителей зодиакального круга ждет большой успех в разных сферах жизни. Они настоящие счастливчики последнего месяца весны.

Читайте также:

Овен

Представители этого знака Зодиака могут рассчитывать на положительные изменения как в профессиональном, так и в личном плане. Овны смогут решить трудные задачи и решить все не закрытые вопросы. Благодаря этому удастся определиться с планом продвижения по карьерной лестнице. Также возможно удачное предложение о сотрудничестве — этот шанс нельзя упускать.

Хороший прогноз есть и для одиноких Овнов. Им следует рассчитывать на спонтанное романтическое знакомство, которое повлияет на их личную жизнь.

 

Каким знакам зодиака повезет в мае 2023 года: Овен
Каким знакам зодиака повезет в мае 2023 года: Овен. Фото: pixabay.com

Дева

Третий месяц весны заставит Дев делать сложный выбор, однако благодаря благоприятным планетам он точно будет удачным и пойдет на пользу. В сфере карьеры представителей этого знака Зодиака ждут хорошие новости. Это может быть выгодное предложение, повышение или увеличение зарплаты.

Звезды предвещают Девам и хорошее здоровье. Наконец удастся восстановить свои силы, а давно беспокоившие болезни будут отступать.

 

Каким знакам зодиака повезет в мае 2023 года.
Каким знакам зодиака повезет в мае 2023 года: Дева. Фото: pixabay.com

Рыбы

Май 2023 года будет очень продуктивным периодом для рыб. Им легко и уверенно удастся претворить в жизнь самые дерзкие проекты. Астрологи не исключают, что этих счастливчиков может ожидать неожиданный доход — например, какой-то выигрыш или дивиденды, которые они уже не ожидали получить. Удастся отдать все долги и закрыть кредиты.

Успех к концу весны будет сопровождать Рыб и на любовном фронте. Звезды рекомендуют быть открытыми и не страшиться показать свои истинные чувства.

 

Каким знакам зодиака повезет в мае 2023 года: Рыбы
Каким знакам зодиака повезет в мае 2023 года: Рыбы. Фото: pixabay.com

Напомним, мы писали, какие знаки Зодиака имеют высокий уровень интеллекта и самые умные.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака поженятся до конца 2023 года. Астрологи утверждают, что эти представители зодиакального круга имеют самые большие шансы создать семью.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас