День Независимости Украины 2023 — экстрасенс предупредил украинцев об угрозах

Что ждет Украину в День Независимости 2023: экстрасенс предупредил об угрозах
Приближается главный праздник Украины — День Независимости. В 2023 году украинцы снова будут отмечать годовщину в условиях войны, а потому есть риск ракетных атак со стороны страны-агрессорки рф. Во многих городах страны ужесточаются меры безопасности.
Чего ждать в День Независимости Украины 2023, какие города могут оказаться в самой большой опасности и каких изменений ждать после 24 августа, рассказали украинские экстрасенсы и тарологи.
Как пройдет 32 годовщина независимости — расклад Таро
Как рассказал участник Битвы экстрасенсов, таролог Виктор Литовский в интервью "Факты", расписание Таро на 24 августа формирует непростые карты:
- Тяжелая ноша;
- Колесо удачи;
- Неограниченный выбор;
- Перерождение.
По мнению эксперта, эти карты говорят о переломном периоде и вызовах, с которыми придется столкнуться Украине. В то же время, принятие непростых решений может привести к росту и изменениям.
"Будущее страны зависит от решений и действий, которые она примет в этот период. Поэтому важно оставаться готовыми адаптироваться к обстоятельствам и принимать обдуманные решения для благополучного развития", — предупредил экстрасенс.
Что касается провокаций со стороны россии 24 августа, комбинация карт говорит о препятствиях и опасности:
- Шут;
- Предательство;
- Обман;
- Нож.
Таролог предупреждает, что нашу страну могут ожидать неожиданные негативные события, ловушки. Есть большая вероятность предательства и враждебных действий.
Экстрасенс предупредил, в День Независимости 2023 года особо осмотрительными должны быть жители:
- Киева;
- Одессы;
- Харькова;
- Днепра;
- Запорожья.
Также не должны терять бдительность и жители Запада Украины.
В свою очередь тарологиня Яна Тимощук прогнозирует, что на 32-ю годовщину независимости под страшной угрозой окажется столица.
"Будут смертельные удары по Киеву в День Независимости. Энергия будет очень сильной. Может быть, по центру принятия решения", — сказала эксперт.
Также Тимощук отметила, что в этот день Украина столкнется с тотальным контролем и манипуляцией. Однако могут быть заключены судьбоносные решения.
Какое будущее ждет Украину — прогноз Виктора Литовского
Таролог подчеркнул, что последующие годы принесут Украине положительные изменения, успех и периоды процветания.
"Выпадают карты Победа, Триумф, Сила и символ птицы феникса. Подразумевается, что Украина возродится и будет преуспевать. Наш путь может быть сложным, но каждый шаг вперед приносит новые возможности и перемены", — отметил Литовский.
Напомним, мы писали, что категорически нельзя делать в День Независимости Украины 2023 года.