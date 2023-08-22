День Независимости Украины 2023 — экстрасенс предупредил украинцев об угрозах

Обстрел украинских городов в День Независимости. Коллаж: Новости.

Приближается главный праздник Украины — День Независимости. В 2023 году украинцы снова будут отмечать годовщину в условиях войны, а потому есть риск ракетных атак со стороны страны-агрессорки рф. Во многих городах страны ужесточаются меры безопасности.

Чего ждать в День Независимости Украины 2023, какие города могут оказаться в самой большой опасности и каких изменений ждать после 24 августа, рассказали украинские экстрасенсы и тарологи.

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Как рассказал участник Битвы экстрасенсов, таролог Виктор Литовский в интервью "Факты", расписание Таро на 24 августа формирует непростые карты:

Тяжелая ноша;

Колесо удачи;

Неограниченный выбор;

Перерождение.

По мнению эксперта, эти карты говорят о переломном периоде и вызовах, с которыми придется столкнуться Украине. В то же время, принятие непростых решений может привести к росту и изменениям.

"Будущее страны зависит от решений и действий, которые она примет в этот период. Поэтому важно оставаться готовыми адаптироваться к обстоятельствам и принимать обдуманные решения для благополучного развития", — предупредил экстрасенс.

Что касается провокаций со стороны россии 24 августа, комбинация карт говорит о препятствиях и опасности:

Шут;

Предательство;

Обман;

Нож.

Таролог предупреждает, что нашу страну могут ожидать неожиданные негативные события, ловушки. Есть большая вероятность предательства и враждебных действий.

Экстрасенс предупредил, в День Независимости 2023 года особо осмотрительными должны быть жители:

Киева;

Одессы;

Харькова;

Днепра;

Запорожья.

Также не должны терять бдительность и жители Запада Украины.

Ежи в центре столицы. Фото: УНИАН

В свою очередь тарологиня Яна Тимощук прогнозирует, что на 32-ю годовщину независимости под страшной угрозой окажется столица.

"Будут смертельные удары по Киеву в День Независимости. Энергия будет очень сильной. Может быть, по центру принятия решения", — сказала эксперт.

Также Тимощук отметила, что в этот день Украина столкнется с тотальным контролем и манипуляцией. Однако могут быть заключены судьбоносные решения.

Украинцы отмечают День Незалежности в центре Киева. Фото: УНИАН

Какое будущее ждет Украину — прогноз Виктора Литовского

Таролог подчеркнул, что последующие годы принесут Украине положительные изменения, успех и периоды процветания.

"Выпадают карты Победа, Триумф, Сила и символ птицы феникса. Подразумевается, что Украина возродится и будет преуспевать. Наш путь может быть сложным, но каждый шаг вперед приносит новые возможности и перемены", — отметил Литовский.

Напомним, мы писали, что категорически нельзя делать в День Независимости Украины 2023 года.