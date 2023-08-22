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Що чекає Україну на День Незалежності 2023: екстрасенс попередив про загрози

22 серпня 2023 22:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
День Незалежності України 2023 — екстрасенс попередив українців про загрози
Обстріли українських міст у День Незалежності. Колаж: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Наближається головне свято України — День Незалежності. 2023 року українці знову відзначатимуть річницю в умовах війни, а тому є ризик ракетних атак з боку країни-агресорки рф. У багатьох містах країни посилюють заходи безпеки.

Чого очікувати в День Незалежності України 2023, які міста можуть опинитися в найбільшій небезпеці та яких змін чекати після 24 серпня, розповіли українські екстрасенси й тарологи.  

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Як пройде 32 річниця незалежності — розклад Таро 

Як розповів учасник Битви екстрасенсів, таролог Віктор Литовський в інтерв'ю "Факти", розклад Таро на 24 серпня формує непрості карти: 

  • Важка ноша;
  • Колесо фортуни;
  • Необмежений вибір;
  • Переродження.

На думку експерта, ці карти говорять про переломний період та виклики, з якими доведеться стикнутися Україні. Водночас ухвалення непростих рішень може привести до зростання та змін. 

"Майбутнє країни залежить від рішень і дій, які вона ухвалить у цей період. Тому важливо залишатися готовими адаптуватися до обставин і ухвалювати обдумані рішення для благополучного розвитку", — попередив екстрасенс.

Що стосується провокацій з боку росії 24 серпня, комбінація карт говорить про перешкоди та небезпеку: 

  • Блазень;
  • Зрада;
  • Обман;
  • Ніж. 

Таролог попереджає, що на нашу країну можуть чекати неочікувані негативні події, пастки. Є велика ймовірність зрад та ворожих дій. 

Екстрасенс попередив, у День Незалежності 2023 особливо обачними мають бути жителі: 

  • Києва;
  • Одеси;
  • Харкова;
  • Дніпра;
  • Запоріжжя. 

Також не мають втрачати пильність й мешканці Заходу України.

 

Як пройде 32 річниця незалежності — розклад Таро
Їжаки в центрі столиці. Фото: УНІАН

Своєю чергою тарологиня Яна Тимощук прогнозує, що на 32 річницю незалежності під страшною загрозою опиниться столиця. 

"Будуть смертельні удари по Києву в День Незалежності. Енергія буде дуже сильна. Може бути по центру прийняття рішення", — сказала експертка. 

Також Тимощук зазначила, що у цей день Україна стикнеться з тотальним контролем та маніпуляцією. Проте можуть бути укладені доленосні рішення.

 

Яке майбутнє чекає на Україну — прогноз таролога
Українці відзначають День Незалежності в центрі Києва. Фото: УНІАН

Яке майбутнє чекає на Україну — прогноз Віктора Литовського

Таролог підкреслив, що наступні роки принесуть Україні позитивні зміни, успіх та періоди процвітання. 

"Випадають карти Перемога, Тріумф, Сила і символ птаха фенікса. Мається на увазі, що Україна відродиться і буде процвітати. Наш шлях може бути складним, але кожен крок уперед приносить нові можливості та перетворення", — зазначив Литовський. 

Нагадаємо, ми писали, що категорично не можна робити на День Незалежності України 2023.

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