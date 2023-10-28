Ретроградные планеты в ноябре 2023 — что планировать и как пережить опасность

Ретроградные планеты в ноябре 2023 года — когда опасные периоды и как их пережить
В последний месяц осени целых четыре планеты будут осуществлять ретроградное движение, а значит, будут влиять на наше самочувствие, эмоции и разные сферы жизни. Этими планетами в ноябре будут: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
Рассказываем, в какие даты нужно быть особенно осторожными, как пережить эти сложные периоды и что делать, чтобы они прошли для вас удачно и беззаботно.
Что такое ретроградные планеты — наука и астрология
С научной точки зрения это астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения планеты в обратном направлении. Но это лишь оптическая иллюзия, создаваемая, когда планета обгоняет Землю по своей орбите.
Ретроградными бывают Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Венера, Уран, Нептун и Плутон.
Астрологи считают, что при наступлении этого события становятся опасными сферы, за которые планета отвечает. Можно сказать, что во время ретроградности планеты, функции и сферы, за которые эта планета "отвечает", начинают искаженно функционировать.
Ретроградность, с точки зрения астрологии, способна оказывать влияние на самочувствие больше, чем нам кажется, изменяя наше общее состояние здоровья и настроение.
Когда будет ретроградный Юпитер в ноябре 2023 года
Ретроградное движение Юпитера началось 5 сентября и продлится до 31 декабря. Таким образом, пятая планета от Солнца будет совершать ретроградное движение весь ноябрь.
Юпитер в астрологии считается планетой таланта, щедрости, благородства, оптимизма и успеха. Но это и духовно-философская планета, отвечающая за наши жизненные принципы и идеалы, мировоззрение, отношение с социумом и наши намерения.
Юпитер будет ретроградным в знаке Тельца, и это побуждает людей задуматься о вашей самооценке. Больше всего это повлияет на знаки Зодиака Телец и Стрелец. Это будет время неорганизованности, наглости и плохого поведения.
В период ретроградного Юпитера рекомендуют:
- обратить внимание на свои страхи и переживания;
- попытаться понять природу того, что с вами происходит. Уяснить суть своей проблемы для ее решения;
- учиться отпускать ситуации, которые от вас не зависят;
- заниматься благотворительностью;
- поддерживать духовное развитие;
- внимательно отнестись к своим расходам.
В этот период лучше воздержаться от:
- заключения важных сделок;
- подписания бумаг;
- женитьбы;
- новых отношений;
- командировок и путешествий;
- запуска ранее нереализованных проектов;
- решения правовых вопросов.
Когда будет Ретроградный Сатурн в ноябре 2023 года
Ретроградный Сатурн длится еще с 18 июня, завершит свое "неправильное движение" он уже 3 ноября. Поэтому до этого времени следует проявлять осторожность, чтобы не поддаться манипуляциям, обману, избежать токсического общения и мелких проблем. Козерог и Рыбы — знаки, наиболее подверженные в это время ретроградному влиянию.
Ретроградный Сатурн в настоящее время находится в Рыбах, и это требует:
- духовного пересмотра;
- внутреннего исцеления;
- отказа от ограничивающих убеждений;
- завершение незаконченных дел;
- рационального распределения бюджета;
- прощание со старыми обидами.
Не рекомендуется в период ретроградного Сатурна:
- строить новые долгосрочные планы;
- пытаться ускорять некоторые события;
- оставлять незавершенные дела;
- необдуманно тратить средства;
- провоцировать конфликты.
Когда будет ретроградный Уран в ноябре 2023 года
Уран будет ретроградным весь ноябрь, поскольку свое обратное движение он начал 29 августа 2023, а закончит — 27 января 2024 года.
Уран в астрологии отвечает за будущее, голос интуиции, изменения, обновления. Ретроградность происходит в Тельце. В эти периоды интуиция будет подводить.
В период ретроградного Урана советуют:
- осторожно обращаться с электроприборами;
- записывать идеи, которые приходят в голову;
- не бояться разрушить то, что давно должно было завершиться.
Не рекомендуется в период ретроградного Урана:
- неоправданно рисковать;
- заниматься экстремальными видами спорта;
- планировать частые авиаперелеты;
- лениться;
- вестись на манипуляции;
- разрешать пользоваться собой.
Когда будет Ретроградный Нептун в ноябре 2023 года
Ретроградный Нептун будет продолжаться весь ноябрь. Его обратное движение началось 1 июля, а завершится 6 декабря.
Планета Нептун отвечает за склонность к мистицизму, религии, чувству прекрасного. Астрологи считают, что в период ретроградного движения могут размываться пределы реальности, а люди становятся более склонными к обману. В эти несколько месяцев следует остерегаться возвращения вредных привычек и не надеяться на случайность.
Однако ретроградный Нептун в настоящее время находится в Рыбах, и это приведет к усилению вашей интуиции и духовной связи. Но это произойдет только в том случае, если вы открыты для этого.
В период ретроградного Нептуна рекомендуют:
- заниматься духовными практиками;
- заниматься медитациями;
- заниматься творчеством;
- визуализировать и подробно прописывать свои цели и желания;
- вести дневник пережитых эмоций;
- прислушиваться к интуиции;
- слепо не доверять людям;
- уточнять информацию.
В период ретроградного Нептуна не рекомендуют:
- начинать важные дела и брать на себя ответственность;
- быть опрометчивым во время отдыха;
- возвращаться к старым вредным привычкам;
- принимать эмоциональные и необдуманные решения.
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