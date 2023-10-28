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Ретроградные планеты в ноябре 2023 года — когда опасные периоды и как их пережить

28 октября 2023 09:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Ретроградные планеты в ноябре 2023 — что планировать и как пережить опасность
Парад планет солнечной системы. Фото: Shutterstock
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В последний месяц осени целых четыре планеты будут осуществлять ретроградное движение, а значит, будут влиять на наше самочувствие, эмоции и разные сферы жизни. Этими планетами в ноябре будут: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Рассказываем, в какие даты нужно быть особенно осторожными, как пережить эти сложные периоды и что делать, чтобы они прошли для вас удачно и беззаботно.

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Что такое ретроградные планеты — наука и астрология

С научной точки зрения это астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения планеты в обратном направлении. Но это лишь оптическая иллюзия, создаваемая, когда планета обгоняет Землю по своей орбите.

Ретроградными бывают Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Венера, Уран, Нептун и Плутон.

Астрологи считают, что при наступлении этого события становятся опасными сферы, за которые планета отвечает. Можно сказать, что во время ретроградности планеты, функции и сферы, за которые эта планета "отвечает", начинают искаженно функционировать.

Ретроградность, с точки зрения астрологии, способна оказывать влияние на самочувствие больше, чем нам кажется, изменяя наше общее состояние здоровья и настроение.

 

Что такое ретроградные планеты — наука и астрология
Парад планет в солнечной системе. Фото: istockphoto.com

Когда будет ретроградный Юпитер в ноябре 2023 года

Ретроградное движение Юпитера началось 5 сентября и продлится до 31 декабря. Таким образом, пятая планета от Солнца будет совершать ретроградное движение весь ноябрь.

Юпитер в астрологии считается планетой таланта, щедрости, благородства, оптимизма и успеха. Но это и духовно-философская планета, отвечающая за наши жизненные принципы и идеалы, мировоззрение, отношение с социумом и наши намерения.

Юпитер будет ретроградным в знаке Тельца, и это побуждает людей задуматься о вашей самооценке. Больше всего это повлияет на знаки Зодиака Телец и Стрелец. Это будет время неорганизованности, наглости и плохого поведения.

В период ретроградного Юпитера рекомендуют:

  • обратить внимание на свои страхи и переживания;
  • попытаться понять природу того, что с вами происходит. Уяснить суть своей проблемы для ее решения;
  • учиться отпускать ситуации, которые от вас не зависят;
  • заниматься благотворительностью;
  • поддерживать духовное развитие;
  • внимательно отнестись к своим расходам.

В этот период лучше воздержаться от:

  • заключения важных сделок;
  • подписания бумаг;
  • женитьбы;
  • новых отношений;
  • командировок и путешествий;
  • запуска ранее нереализованных проектов;
  • решения правовых вопросов.

 

Когда будет ретроградный Юпитер в ноябре 2023 года
Планета Юпитера. Фото: europosters

Когда будет Ретроградный Сатурн в ноябре 2023 года

Ретроградный Сатурн длится еще с 18 июня, завершит свое "неправильное движение" он уже 3 ноября. Поэтому до этого времени следует проявлять осторожность, чтобы не поддаться манипуляциям, обману, избежать токсического общения и мелких проблем. Козерог и Рыбы — знаки, наиболее подверженные в это время ретроградному влиянию.

Ретроградный Сатурн в настоящее время находится в Рыбах, и это требует:

  • духовного пересмотра;
  • внутреннего исцеления;
  • отказа от ограничивающих убеждений;
  • завершение незаконченных дел;
  • рационального распределения бюджета;
  • прощание со старыми обидами.

Не рекомендуется в период ретроградного Сатурна:

  • строить новые долгосрочные планы;
  • пытаться ускорять некоторые события;
  • оставлять незавершенные дела;
  • необдуманно тратить средства;
  • провоцировать конфликты.

 

Когда будет Ретроградный Сатурн в ноябре 2023 года
Ретроградный Сатурн. Фото: depositphotos.com

Когда будет ретроградный Уран в ноябре 2023 года

Уран будет ретроградным весь ноябрь, поскольку свое обратное движение он начал 29 августа 2023, а закончит — 27 января 2024 года.

Уран в астрологии отвечает за будущее, голос интуиции, изменения, обновления. Ретроградность происходит в Тельце. В эти периоды интуиция будет подводить.

В период ретроградного Урана советуют:

  • осторожно обращаться с электроприборами;
  • записывать идеи, которые приходят в голову;
  • не бояться разрушить то, что давно должно было завершиться.

Не рекомендуется в период ретроградного Урана:

  • неоправданно рисковать;
  • заниматься экстремальными видами спорта;
  • планировать частые авиаперелеты;
  • лениться;
  • вестись на манипуляции;
  • разрешать пользоваться собой.

 

Когда будет ретроградный Уран в ноябре 2023 года
Планета солнечной системы Уран. Фото: google.com

Когда будет Ретроградный Нептун в ноябре 2023 года

Ретроградный Нептун будет продолжаться весь ноябрь. Его обратное движение началось 1 июля, а завершится 6 декабря.

Планета Нептун отвечает за склонность к мистицизму, религии, чувству прекрасного. Астрологи считают, что в период ретроградного движения могут размываться пределы реальности, а люди становятся более склонными к обману. В эти несколько месяцев следует остерегаться возвращения вредных привычек и не надеяться на случайность.

Однако ретроградный Нептун в настоящее время находится в Рыбах, и это приведет к усилению вашей интуиции и духовной связи. Но это произойдет только в том случае, если вы открыты для этого.

В период ретроградного Нептуна рекомендуют:

  • заниматься духовными практиками;
  • заниматься медитациями;
  • заниматься творчеством;
  • визуализировать и подробно прописывать свои цели и желания;
  • вести дневник пережитых эмоций;
  • прислушиваться к интуиции;
  • слепо не доверять людям;
  • уточнять информацию.

В период ретроградного Нептуна не рекомендуют:

  • начинать важные дела и брать на себя ответственность;
  • быть опрометчивым во время отдыха;
  • возвращаться к старым вредным привычкам;
  • принимать эмоциональные и необдуманные решения.

 

Когда будет Ретроградный Нептун в ноябре 2023 года
Планета солнечной системы Нептун. Фото: google.com

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