Ретроградні планети у листопаді 2023 — що планувати і як пережити небезпеку

Парад планет Сонячної системи. Фото: Shutterstock

В останній місяць осені цілих чотири планети здійснюватимуть ретроградний рух, а отже впливатимуть на наше самопочуття, емоції та різні сфери життя. Цими планетами в листопаді будуть: Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.

Тож, розповідаємо, у які дати треба бути особливо обережними, як пережити ці складні періоди та що робити, щоб вони пройшли для вас вдало та безтурботно.

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Що таке ретроградні планети — наука та астрологія

З наукової точки зору, це астрономічне явище, за якого виникає ілюзія руху планети у зворотному напрямку. Але це лише оптична ілюзія, що створюється, коли планета обганяє Землю за своєю орбітою.

Ретроградними бувають Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Венера, Уран, Нептун та Плутон.

Астрологи вважають, що при настанні цієї події стають небезпечними сфери, за які планета відповідає. Можна сказати, що під час ретроградності планети, функції та сфери, за які ця планета "відповідає", починають трохи спотворено функціонувати.

Ретроградність, з точки зору астрології, здатна впливати на самопочуття більше, ніж нам здається, змінюючи наш загальний стан здоров’я і настрій.

Парад планет у сонячній системі. Фото: istockphoto.com

Коли буде ретроградний Юпітер у листопаді 2023 року

Ретроградний рух Юпітера почався 5 вересня і продовжиться до 31 грудня. Тож, п'ята планета від Сонця буде здійснювати ретроградний рух увесь листопад.

Юпітер в астрології вважається планетою талану, щедрості, благородства, оптимізму і успіху. Але це і духовно-філософська планета, яка відповідає за наші життєві принципи та ідеали, світогляд, ставлення з соціумом і наші наміри.

Юпітер буде ретроградним у знаку Тельця, і це спонукає людей задуматися про вашу самооцінку. Найбільше це вплине на знаки Зодіаку Телець та Стрілець. Це буде час неорганізованості, нахабства та поганої поведінки.

У період ретроградного Юпітеру рекомендують:

звернути увагу на свої страхи та переживання;

спробувати зрозуміти природу того, що з вами відбувається. Усвідомити суть своєї проблеми для її вирішення;

вчитися відпускати ситуації, які від вас не залежать;

займатися благодійністю;

підтримувати духовний розвиток;

уважно поставитися до своїх витрат.

У цей період краще утриматися від:

укладення важливих угод;

підписання паперів;

одруження;

нових відносин;

відряджень і подорожей;

запуску раніше нереалізованих проєктів;

розв'язання правових питань.

Планета Юпітер. Фото: europosters

Коли буде Ретроградний Сатурн у листопаді 2023 року

Ретроградний Сатурн триває ще з 18 червня, завершить свій "неправильний рух" він вже 3 листопада. Тож, до цього часу слід проявляти обережність, щоб не піддатися на маніпуляції, обман, уникнути токсичного спілкування та дрібних негараздів. Козеріг і Риби — знаки, найбільш схильні в цей час до ретроградного впливу.

Ретроградний Сатурн в цей час знаходиться в Рибах, і це вимагає:

духовного перегляду;

внутрішнього зцілення;

відмови від переконань, що обмежують;

завершення незакінчених справ;

раціонального розподілення бюджету;

прощання зі старими образами.

Не рекомендується у період ретроградного Сатурна:

будувати нові довгострокові плани;

намагатися прискорювати деякі події;

залишати незавершені справи;

необдумано витрачати кошти;

провокувати конфлікти.

Ретроградний Сатурн. Фото: depositphotos.com

Коли буде ретроградний Уран у листопаді 2023 року

Уран буде ретроградним увесь листопад, оскільки свій зворотний рух він почав 29 серпня 2023 року, а закінчить — 27 січня 2024 року.

Уран в астрології відповідає за майбутнє, голос інтуїції, зміни, оновлення. Ретроградність відбувається в Тельці. У ці періоди інтуїція підводитиме.

У період ретроградного Урану радять:

обережно поводитися з електроприладами;

записувати ідеї, які спадають на думку;

не боятися зруйнувати те, що давно мало завершитись.

Не рекомендується у період ретроградного Урану:

невиправдано ризикувати;

займатися екстремальними видами спорту;

планувати часті авіаперельоти;

лінуватися;

вестись на маніпуляції;

дозволяти користуватися собою.

Планета Сонячної системи Уран. Фото: google.com

Коли буде Ретроградний Нептун у листопаді 2023 року

Ретроградний Нептун буде тривати увесь листопад. Його зворотний рух почався 1 липня, а завершиться 6 грудня.

Планета Нептун відповідає за схильність до містицизму, релігії, почуття прекрасного. Астрологи вважають, що у період ретроградного руху можуть розмиватися межі реальності, а люди стають більш схильними до обману. У ці кілька місяців треба остерігатися повернення шкідливих звичок та не сподіватися на випадковість.

Проте, ретроградний Нептун в цей час знаходиться в Рибах, і це призведе до посилення вашої інтуїції та духовного зв'язку. Але це станеться лише в тому випадку, якщо ви відкриті для цього.

У період ретроградного Нептуну рекомендують:

займатися духовними практиками;

займатися медитаціями;

займатися творчістю;

візуалізувати та детально прописувати свої цілі та бажання;

вести щоденник пережитих емоцій;

прислухатися до інтуїції;

сліпо не довіряти людям;

уточнювати інформацію.

У період ретроградного Нептуну не рекомендують:

розпочинати важливі справи та брати на себе відповідальність;

бути необачним під час відпочинку;

повертатися до старих шкідливих звичок;

приймати емоційні та необдумані рішення.