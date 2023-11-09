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Прогноз магнитных бурь — чего ожидать метеозависимым

9 ноября 2023 08:29
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Что ждет украинцев в пятницу, 9 ноября — магнитные бури и как от них уберечься
У метеозависимой женщины сильная головная боль. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Существенных магнитных бурь в четверг, 9 ноября, не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошло семь вспышек, практически не влияющих на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В настоящее время геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.

"Солнечная активность, вероятно, будет низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 9 ноября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма – 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 15%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%
  • Количество солнечных пятен – 29.
Прогноз магнитных бурь на 7-11 ноября 2023 года от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 7-11 ноября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Как уберечься от воздействия магнитных бурь метеозависимым:

Люди, страдающие метеозависимостью, имеют ряд симптомов:

  • учащенное сердцебиение;
  • мигрень;
  • бессонница;
  • головная боль;
  • высокое или низкое давление;
  • перепады настроения.
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Женщина страдает от головной боли из-за последствий магнитных бурь. Фото: freepik.com

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует соблюдать следующие действия:

  • не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдать режим дня;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
  • спать не менее 7-8 часов в сутки.

Раньше мы рассказывали, какими симптомами страдают метеозависимые.

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