Что ждет украинцев в пятницу, 9 ноября — магнитные бури и как от них уберечься

Прогноз магнитных бурь — чего ожидать метеозависимым
9 ноября 2023 08:29
У метеозависимой женщины сильная головная боль. Фото: freepik.com
Существенных магнитных бурь в четверг, 9 ноября, не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошло семь вспышек, практически не влияющих на Землю.
Об этом сообщает Meteoprog.
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В настоящее время геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.
"Солнечная активность, вероятно, будет низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 9 ноября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма – 15%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 15%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%
- Количество солнечных пятен – 29.
Как уберечься от воздействия магнитных бурь метеозависимым:
Люди, страдающие метеозависимостью, имеют ряд симптомов:
- учащенное сердцебиение;
- мигрень;
- бессонница;
- головная боль;
- высокое или низкое давление;
- перепады настроения.
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует соблюдать следующие действия:
- не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать режим дня;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питаться;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
Раньше мы рассказывали, какими симптомами страдают метеозависимые.
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