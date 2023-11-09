Что ждет украинцев в пятницу, 9 ноября — магнитные бури и как от них уберечься

У метеозависимой женщины сильная головная боль. Фото: freepik.com

Существенных магнитных бурь в четверг, 9 ноября, не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. На Солнце произошло семь вспышек, практически не влияющих на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В настоящее время геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.

"Солнечная активность, вероятно, будет низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 9 ноября:

Вероятность малого геомагнитного шторма – 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 15%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%

Количество солнечных пятен – 29.

Прогноз магнитных бурь на 7-11 ноября 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Как уберечься от воздействия магнитных бурь метеозависимым:

Люди, страдающие метеозависимостью, имеют ряд симптомов:

учащенное сердцебиение;

мигрень;

бессонница;

головная боль;

высокое или низкое давление;

перепады настроения.

Женщина страдает от головной боли из-за последствий магнитных бурь. Фото: freepik.com

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, следует соблюдать следующие действия:

не злоупотреблять кофеином и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Раньше мы рассказывали, какими симптомами страдают метеозависимые.