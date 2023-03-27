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Парад планет 28 марта: чего остерегаться каждому знаку зодиака

27 марта 2023 17:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Как парад планет 28 марта повлияет на каждый знак зодиака — астропрогноз
Каждый может воспользоваться сильной космической энергией 28 марта
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

28 марта 2023 года жители Земли смогут наблюдать редкое явление — выравнивание сразу пяти планет Солнечной системы, известное как парад планет. Астрологи утверждают, что он может повлиять на судьбу и давать кармические уроки.

Как это явление повлияет на каждый знак зодиака и чего следует остерегаться, читайте далее в материале. 

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Парад планет — когда можно наблюдать и как повлияет на жизнь

Уже в этот вторник, 28 марта, пять планет выстроятся в линию — Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс.

В астрологии такое космическое явление называется парад планет. Этот период считается опасным, когда нужно быть предельно осторожным и следить за здоровьем.

Однако сильную энергетику планет можно использовать и в пользу, если самостоятельно решить поменять свою жизнь, быть спокойной, сконцентрированной и решительной.

Обращайте внимание на то, о чем вы думаете — ваше будущее окрашено в цвет ваших мыслей.

Парад планет — как повлияет на жизнь

Что готовит парад планет для каждого знака зодиака — прогноз

Сейчас Юпитер подходит очень близко к Солнцу и в сочетании с парадом планет может принести страхи, нестабильность. Как отмечают астрологи, этот период для каждого будет своеобразным экзаменом на умение справляться с кризисными ситуациями. Если это время прожить вдумчиво и спокойно, решать текущие задачи, все будет хорошо. Специалисты сделали прогноз и дали советы каждому представителю зодиакального круга.

Выберите знак зодиака, чтобы прочесть гороскоп на 28 марта:

Овен

У Овнов 28 марта все будет складываться достаточно положительно, день будет достаточно продуктивным и легким, поскольку парад планет пройдет именно в этом знаке зодиака.

Как парад планет 28 марта повлияет на каждый знак зодиака — Овен

Телец

Тельцы в этот вторник столкнутся с ошибками прошлого, возможно, придется решать те задачи, на которые вы когда-то махнули рукой. Но если к вопросу подойти с умом, все удастся уладить.

Как парад планет 28 марта повлияет на каждый знак зодиака — Телец

Близнецы

Представители этого знака зодиака будут очень активными, они будут готовы с головой нырнуть в работу. Однако чрезмерная суматоха может стать причиной многих проблем. Чтобы добиться нужного результата, сохраняйте спокойствие.

Как парад планет 28 марта повлияет на каждый знак зодиака — Близнецы

Рак

Астрологи предостерегают Раков, ни в коем случае не следует плыть по течению, особенно это касается семейных вопросов. Забот будет больше обычного, но лучше самим во всем разобраться.

Как парад планет 28 марта повлияет на каждый знак зодиака — Рак

Лев

28 марта Львы могут столкнуться с препятствиями. Чтобы справиться с ними, следует заручиться поддержкой близких и друзей.

Как парад планет 28 марта повлияет на каждый знак зодиака — Лев

Дева

Девам в этот вторник не следует поддаваться лени. Лучше проявить активность на работе, быть общительными. Также не следует забывать о текущих делах, чтобы избежать проблем и споров.

Как парад планет 28 марта повлияет на каждый знак зодиака — Дева

Весы

Весам будет тяжелее всего 28 марта, поскольку энергии планет будут противостоять вашему знаку зодиака. Именно поэтому следует проявить чрезмерную осторожность. Астрологи советуют идти на компромиссы, заручиться поддержкой близких, друзей и коллег.

Как парад планет 28 марта повлияет на каждый знак зодиака — Весы

Скорпион

В этот период у Скорпионов появится шанс решить все вопросы и проблемы личной жизни. Если что-то шло не по плану Вселенной, было неправильным — оно отпадет.

Как парад планет 28 марта повлияет на каждый знак зодиака — Скорпион.

Стрелец

Держите свои эмоции под контролем как на работе, так и в личной жизни. Ваша импульсивная природа может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Как парад планет 28 марта повлияет на каждый знак зодиака — Стрелец

Козерог

Козерогам следует просто проигнорировать этот период и заниматься текущими делами. Астрологи советуют не состоять в иллюзиях, а искать реальные пути решения проблем, и все сложится хорошо.

Как парад планет 28 марта повлияет на каждый знак зодиака — Козерог.

Водолей

Меньше слов — больше дела, вот ваш девиз на 28 марта. Справиться со всем поможет силы воли.

Как парад планет 28 марта повлияет на каждый знак зодиака — Водолей

Рыбы

Эмоции вас будут переполнять, но это неправильно. Постарайтесь не поддаваться им. В этот период нужно реально смотреть на вещи и спокойно все обдумывать.

Как парад планет 28 марта повлияет на каждый знак зодиака — Рыбы

Напомним, мы писали, какие знаки зодиака могут предсказывать будущее. Их подсознание наделено большой чувствительностью, тесно связанной с эмоциями.

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