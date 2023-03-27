Как парад планет 28 марта повлияет на каждый знак зодиака — астропрогноз

Каждый может воспользоваться сильной космической энергией 28 марта

28 марта 2023 года жители Земли смогут наблюдать редкое явление — выравнивание сразу пяти планет Солнечной системы, известное как парад планет. Астрологи утверждают, что он может повлиять на судьбу и давать кармические уроки.

Как это явление повлияет на каждый знак зодиака и чего следует остерегаться, читайте далее в материале.

Парад планет — когда можно наблюдать и как повлияет на жизнь

Уже в этот вторник, 28 марта, пять планет выстроятся в линию — Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс.

В астрологии такое космическое явление называется парад планет. Этот период считается опасным, когда нужно быть предельно осторожным и следить за здоровьем.

Однако сильную энергетику планет можно использовать и в пользу, если самостоятельно решить поменять свою жизнь, быть спокойной, сконцентрированной и решительной.

Обращайте внимание на то, о чем вы думаете — ваше будущее окрашено в цвет ваших мыслей.

Что готовит парад планет для каждого знака зодиака — прогноз

Сейчас Юпитер подходит очень близко к Солнцу и в сочетании с парадом планет может принести страхи, нестабильность. Как отмечают астрологи, этот период для каждого будет своеобразным экзаменом на умение справляться с кризисными ситуациями. Если это время прожить вдумчиво и спокойно, решать текущие задачи, все будет хорошо. Специалисты сделали прогноз и дали советы каждому представителю зодиакального круга.

Выберите знак зодиака, чтобы прочесть гороскоп на 28 марта:

Овен

У Овнов 28 марта все будет складываться достаточно положительно, день будет достаточно продуктивным и легким, поскольку парад планет пройдет именно в этом знаке зодиака.

Телец

Тельцы в этот вторник столкнутся с ошибками прошлого, возможно, придется решать те задачи, на которые вы когда-то махнули рукой. Но если к вопросу подойти с умом, все удастся уладить.

Близнецы

Представители этого знака зодиака будут очень активными, они будут готовы с головой нырнуть в работу. Однако чрезмерная суматоха может стать причиной многих проблем. Чтобы добиться нужного результата, сохраняйте спокойствие.

Рак

Астрологи предостерегают Раков, ни в коем случае не следует плыть по течению, особенно это касается семейных вопросов. Забот будет больше обычного, но лучше самим во всем разобраться.

Лев

28 марта Львы могут столкнуться с препятствиями. Чтобы справиться с ними, следует заручиться поддержкой близких и друзей.

Дева

Девам в этот вторник не следует поддаваться лени. Лучше проявить активность на работе, быть общительными. Также не следует забывать о текущих делах, чтобы избежать проблем и споров.

Весы

Весам будет тяжелее всего 28 марта, поскольку энергии планет будут противостоять вашему знаку зодиака. Именно поэтому следует проявить чрезмерную осторожность. Астрологи советуют идти на компромиссы, заручиться поддержкой близких, друзей и коллег.

Скорпион

В этот период у Скорпионов появится шанс решить все вопросы и проблемы личной жизни. Если что-то шло не по плану Вселенной, было неправильным — оно отпадет.

Стрелец

Держите свои эмоции под контролем как на работе, так и в личной жизни. Ваша импульсивная природа может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Козерог

Козерогам следует просто проигнорировать этот период и заниматься текущими делами. Астрологи советуют не состоять в иллюзиях, а искать реальные пути решения проблем, и все сложится хорошо.

Водолей

Меньше слов — больше дела, вот ваш девиз на 28 марта. Справиться со всем поможет силы воли.

Рыбы

Эмоции вас будут переполнять, но это неправильно. Постарайтесь не поддаваться им. В этот период нужно реально смотреть на вещи и спокойно все обдумывать.

Напомним, мы писали, какие знаки зодиака могут предсказывать будущее. Их подсознание наделено большой чувствительностью, тесно связанной с эмоциями.