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Парад планет 28 березня: чого остерігатися кожному знаку зодіаку

27 березня 2023 17:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Як парад планет 28 березня вплине на кожний знак зодіаку — астропрогноз
Кожен може скористатися сильною космічною енергією 28 березня
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

28 березня 2023 року жителі Землі зможуть спостерігати рідкісне явище — вирівнювання одразу п’яти планет Сонячної системи, відоме як парад планет. Астрологи стверджують, що він здатний вплинути на долю та давати кармічні уроки.

Астрологи розповіли, як це явище вплине на кожний знак зодіаку та чого треба остерігатися.

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Парад планет — коли можна спостерігати та як впливатиме на життя

Вже у цей вівторок, 28 березня, п'ять планет вишикуються у лінію — Юпітер, Меркурій, Венера, Уран і Марс.

В астрології таке космічне явище називається парад планет. Цей період вважається небезпечним, коли потрібно бути гранично обережними та стежити за здоров'ям. 

Проте сильну енергетику планет можна використати й на користь, якщо самостійно вирішити поміняти своє життя, бути спокійним, сконцентрованим та рішучім. 

Звертайте увагу на те, про що ви думаєте — ваше майбутнє забарвлене в колір ваших думок.

Парад планет — як впливатиме на життя

Що готує парад планет для кожного знаку зодіаку — прогноз

Зараз Юпітер підходить дуже близько до Сонця й у поєднанні з парадом планет може принести страхи, нестабільність. Як зазначають астрологи, цей період для кожного буде своєрідним іспитом на вміння справлятися з кризовими ситуаціями. Якщо цей час прожити вдумливо і спокійно, вирішувати поточні завдання, то все буде добре. Спеціалісти зробили прогноз та дали поради кожному представнику зодіакального кола. 

Оберіть знак зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 28 березня:

Овен 

В Овнів 28 березня все складатиметься досить позитивно, день буде досить продуктивним й легким, оскільки парад планет пройде саме в цьому знаку зодіаку. 

Як парад планет 28 березня вплине на кожний знак зодіаку — Овен

Телець 

Тельці у цей вівторок стикнуться з помилками минулого, можливо доведеться розв'язувати ті задачі, на які ви колись махнули рукою. Та якщо до питання підійти з розумом, все вдасться залагодити.

Як парад планет 28 березня вплине на кожний знак зодіаку — Телець

Близнюки

Представники цього знаку зодіаку будуть надзвичайно активними, вони будуть готові з головою пірнути у роботу. Проте надмірна метушня може стати причиною багатьох проблем. Щоб домогтися потрібного результату, зберігайте спокій. 

Як парад планет 28 березня вплине на кожний знак зодіаку — Близнюки

Рак 

Астрологи застерігають Раків, в жодному разі не варто плисти за течією, особливо це стосується сімейних питань. Турбот буде більше звичайного, але краще самим у всьому розібратися.

Як парад планет 28 березня вплине на кожний знак зодіаку — Рак

Лев

28 березня Леви можуть зіткнутися з перешкодами. Щоб справитися з ними, варто заручитися підтримкою близьких і друзів.

Як парад планет 28 березня вплине на кожний знак зодіаку — Лев

Діва

Дівам цього вівторка не слід піддаватися ліні. Краще проявити активність на роботі, бути товариськими. Також не слід забувати про поточні справи, щоб уникнути проблем та суперечок. 

Як парад планет 28 березня вплине на кожний знак зодіаку — Діва

Терези

Терезам буде найважче 28 березня, оскільки енергії планет будуть протистояти вашому знаку зодіаку. Саме тому варто проявити надмірну обережність. Астрологи радять йти на компроміси, заручитися підтримкою близьких, друзів і колег. 

Як парад планет 28 березня вплине на кожний знак зодіаку — Терези

Скорпіон

У цей період у Скорпіонів з'явиться шанс розв'язати всі питання та проблеми в особистому житті.  Якщо щось йшло не за планом Всесвіту, було неправильним — воно відпаде.

Як парад планет 28 березня вплине на кожний знак зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Тримайте свої емоції під контролем як на роботі, так і в особистому житті. Ваша імпульсивна природа може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям.

Як парад планет 28 березня вплине на кожний знак зодіаку — Стрілець

Козеріг

Козерогам варто просто проігнорувати цей період й займатися поточними справами. Астрологи радять не перебувати в ілюзіях, а шукати реальні шляхи розв'язання проблем, й все складеться добре.

Як парад планет 28 березня вплине на кожний знак зодіаку — Козеріг

Водолій 

Менше слів — більше справи, ось ваш девіз на 28 березня. Впоратися з усім допоможе сили волі. 

Як парад планет 28 березня вплине на кожний знак зодіаку — Водолій

Риби

Емоції будуть вас переповнювати, але це неправильно. Постарайтеся не піддаватися їм. У цей період потрібно реально дивитися на речі та спокійно все обмірковувати.

Як парад планет 28 березня вплине на кожний знак зодіаку — Риби  

Нагадаємо, ми писали, які знаки зодіаку можуть передбачати майбутнє. Їхня підсвідомість наділена великою чутливістю, тісно пов’язаною з емоціями.

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