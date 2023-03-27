Як парад планет 28 березня вплине на кожний знак зодіаку — астропрогноз

Парад планет 28 березня: чого остерігатися кожному знаку зодіаку
28 березня 2023 року жителі Землі зможуть спостерігати рідкісне явище — вирівнювання одразу п’яти планет Сонячної системи, відоме як парад планет. Астрологи стверджують, що він здатний вплинути на долю та давати кармічні уроки.
Астрологи розповіли, як це явище вплине на кожний знак зодіаку та чого треба остерігатися.
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Парад планет — коли можна спостерігати та як впливатиме на життя
Вже у цей вівторок, 28 березня, п'ять планет вишикуються у лінію — Юпітер, Меркурій, Венера, Уран і Марс.
В астрології таке космічне явище називається парад планет. Цей період вважається небезпечним, коли потрібно бути гранично обережними та стежити за здоров'ям.
Проте сильну енергетику планет можна використати й на користь, якщо самостійно вирішити поміняти своє життя, бути спокійним, сконцентрованим та рішучім.
Звертайте увагу на те, про що ви думаєте — ваше майбутнє забарвлене в колір ваших думок.
Що готує парад планет для кожного знаку зодіаку — прогноз
Зараз Юпітер підходить дуже близько до Сонця й у поєднанні з парадом планет може принести страхи, нестабільність. Як зазначають астрологи, цей період для кожного буде своєрідним іспитом на вміння справлятися з кризовими ситуаціями. Якщо цей час прожити вдумливо і спокійно, вирішувати поточні завдання, то все буде добре. Спеціалісти зробили прогноз та дали поради кожному представнику зодіакального кола.
Оберіть знак зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 28 березня:
В Овнів 28 березня все складатиметься досить позитивно, день буде досить продуктивним й легким, оскільки парад планет пройде саме в цьому знаку зодіаку.
Тельці у цей вівторок стикнуться з помилками минулого, можливо доведеться розв'язувати ті задачі, на які ви колись махнули рукою. Та якщо до питання підійти з розумом, все вдасться залагодити.
Представники цього знаку зодіаку будуть надзвичайно активними, вони будуть готові з головою пірнути у роботу. Проте надмірна метушня може стати причиною багатьох проблем. Щоб домогтися потрібного результату, зберігайте спокій.
Астрологи застерігають Раків, в жодному разі не варто плисти за течією, особливо це стосується сімейних питань. Турбот буде більше звичайного, але краще самим у всьому розібратися.
28 березня Леви можуть зіткнутися з перешкодами. Щоб справитися з ними, варто заручитися підтримкою близьких і друзів.
Дівам цього вівторка не слід піддаватися ліні. Краще проявити активність на роботі, бути товариськими. Також не слід забувати про поточні справи, щоб уникнути проблем та суперечок.
Терезам буде найважче 28 березня, оскільки енергії планет будуть протистояти вашому знаку зодіаку. Саме тому варто проявити надмірну обережність. Астрологи радять йти на компроміси, заручитися підтримкою близьких, друзів і колег.
У цей період у Скорпіонів з'явиться шанс розв'язати всі питання та проблеми в особистому житті. Якщо щось йшло не за планом Всесвіту, було неправильним — воно відпаде.
Тримайте свої емоції під контролем як на роботі, так і в особистому житті. Ваша імпульсивна природа може спричинити серйозні проблеми зі здоров'ям.
Козерогам варто просто проігнорувати цей період й займатися поточними справами. Астрологи радять не перебувати в ілюзіях, а шукати реальні шляхи розв'язання проблем, й все складеться добре.
Менше слів — більше справи, ось ваш девіз на 28 березня. Впоратися з усім допоможе сили волі.
Емоції будуть вас переповнювати, але це неправильно. Постарайтеся не піддаватися їм. У цей період потрібно реально дивитися на речі та спокійно все обмірковувати.
Нагадаємо, ми писали, які знаки зодіаку можуть передбачати майбутнє. Їхня підсвідомість наділена великою чутливістю, тісно пов’язаною з емоціями.