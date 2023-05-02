Лунное затмение 5 мая — какие знаки Зодиака ждут больших изменений

Четыре знака Зодиака ощутят влияние лунного затмения в мае больше всего. Фото: Новини.LIVE

Уже в эту пятницу, 5 мая, нас ждет затемнение полной Луны, которое пройдет в знаке Скорпиона. Это явление повлияет на каждый знак Зодиака, однако больше всего затронет только четырех представителей зодиакального круга.

По словам астрологов их ждут кардинальные изменения, которые могут затронуть разные сферы жизни.

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Это лунное затмение, вероятно, будет формой духовного "очищения" в их жизни и может привести к духовному просветлению. В любом случае влияния избежать не удастся.

Телец

Если в вашей жизни есть человек, мысли о котором занимают большую часть времени, то, скорее всего, период лунного затмения может трансформировать ваши отношения во что-то совершенно новое. Независимо от того, кем является этот человек, затемнение поможет улучшить или развить эти отношения.

Астрологи отмечают, что развитие отношений это не только их улучшение. Если вы давно застряли в токсических отношениях, то попрощаться с таким человеком — это тоже шаг вперед. В общем, вы пересмотрите общие перспективы в общении с окружающими и поймете, что вы можете сделать, чтобы создать более здоровые и взаимовыгодные отношения в будущем.

Лунное затмение 5 мая больше всего повлияет на четыре знака Зодиака: Телец. Фото: pixabay.com

Лев

Лунное затмение 5 мая поможет Львам внести значимые изменения в семейную жизнь. Особенно если дома долгое время царил хаос и непредсказуемость. Независимо от того, переезжаете ли вы в новый город или приветствуете нового человека в семье, эти изменения связаны с большим количеством боли, любви, красоты и смеха, поэтому осмотритесь назад, как эти изменения лечат ваши раны из прошлого.

Что бы ни произошло, эти изменения создадут бесчисленное количество новых возможностей. Вселенная просто приближает вас к тому типу дома, который вы всегда искали.

Лунное затмение 5 мая больше всего повлияет на четыре знака Зодиака: Лев. Фото: pixabay.com

Скорпион

Скорпионы находятся прямо в центре этого майского лунного затмения. Так что даже из маленькой искорки может загореться настоящий огонь. Это касается всего: эмоций, вдохновения, работы, перспективных идей.

Это затмение поставит вас на грань перемен, поскольку оно выталкивает вас из вашей зоны комфорта и заставляет действовать. Вы можете сделать что-то совершенно непредсказуемое или почувствовать что-то вполне ожидаемое. Когда в вашем знаке Зодиака происходит затемнение, это всегда означает, что вы достигаете личной вехи.

Лунное затмение 5 мая больше всего повлияет на четыре знака Зодиака: Скорпион. Фото: pixabay.com

Водолей

Чувствовали ли вы в последнее время нервозность в своей карьере? Вы перерастаете свою текущую позицию и чувствуете себя готовым к чему-нибудь новому? Это лунное затмение может заставить вас попробовать что-нибудь совсем другое. Начать новый проект, карьеру или открыть свой бизнес.

Вы даже можете удивить мир, изменив вид деятельности, согласившись на повышение или оставив работу, которая давно не доставляет удовольствия. Что бы ни случилось, это откроет двери для многих новых возможностей в будущем. Вселенная просто приближает вас к карьере, к которой вы всегда были призваны.

Лунное затмение 5 мая больше всего повлияет на четыре знака Зодиака: Водолей. Фото: pixabay.com

Ранее мы рассказывали, чего ждать каждому знаку Зодиака в майское лунное затмение 2023 года. Согласно астрологии, лунные затмения могут оказать большое влияние на нашу жизнь.

Напомним, мы писали, какие знаки Зодиака встретят настоящую любовь в мае. Их ждут настоящие любовные приключения, романтические встречи и "бабочки в животе".