Магнитные бури 9 июля: симптомы и последствия

Магнитные бури 9 июля: что ждет украинцев сегодня
За сутки солнечная активность была на низком уровне, поэтому существенных магнитных бурь сегодня, 9 июля, не ожидается. Наблюдалось три вспышки С-класса, сильнейшая из которых С 4,23, не влияющая на Землю.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 9 июля
"Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса", — рассказывают астросиноптики.
Погода на Солнце на 9 июля:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- количество солнечных пятен — 75.
Как избежать последствий воздействия магнитных бурь
Следуйте таким рекомендациям, чтобы снизить влияние магнитных бурь на здоровье:
- употребляйте легкую пищу, увеличивайте количество свежих фруктов, овощей и зелени в рационе;
- избегайте кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, вместо этого увеличьте потребление воды, зеленого чая и натуральных компотов;
- проводите как можно больше времени на открытом воздухе;
- не забывайте регулярно проветривать помещение;
- избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов;
- перед сном расслабьтесь, воспользуйтесь контрастным душем.
Напомним, что в результате мощной солнечной вспышки в Западном полушарии было замечено получасовое прерывание коротковолновой радиосвязи. Это могли наблюдать мореплаватели и владельцы радиоаппаратуры для любителей, согласно информации.