Магнитные бури 9 июля: симптомы и последствия

Вспышки на Солнце и их влияние на геомагнитное поле Земли. Фото: google.com

За сутки солнечная активность была на низком уровне, поэтому существенных магнитных бурь сегодня, 9 июля, не ожидается. Наблюдалось три вспышки С-класса, сильнейшая из которых С 4,23, не влияющая на Землю.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

Читайте также:

Магнитные бури 9 июля

"Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса", — рассказывают астросиноптики.

Погода на Солнце на 9 июля:

вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 75.

Магнитные бури 8-10 июля. Фото: Мeteoagent

Как избежать последствий воздействия магнитных бурь

Следуйте таким рекомендациям, чтобы снизить влияние магнитных бурь на здоровье:

употребляйте легкую пищу, увеличивайте количество свежих фруктов, овощей и зелени в рационе;

избегайте кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, вместо этого увеличьте потребление воды, зеленого чая и натуральных компотов;

проводите как можно больше времени на открытом воздухе;

не забывайте регулярно проветривать помещение;

избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов;

перед сном расслабьтесь, воспользуйтесь контрастным душем.

Напомним, что в результате мощной солнечной вспышки в Западном полушарии было замечено получасовое прерывание коротковолновой радиосвязи. Это могли наблюдать мореплаватели и владельцы радиоаппаратуры для любителей, согласно информации.