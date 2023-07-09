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Магнитные бури 9 июля: что ждет украинцев сегодня

9 июля 2023 04:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури 9 июля: симптомы и последствия
Вспышки на Солнце и их влияние на геомагнитное поле Земли. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

За сутки солнечная активность была на низком уровне, поэтому существенных магнитных бурь сегодня, 9 июля, не ожидается. Наблюдалось три вспышки С-класса, сильнейшая из которых С 4,23, не влияющая на Землю.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 9 июля

"Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса", — рассказывают астросиноптики.

Погода на Солнце на 9 июля:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 75.
Магнитные бури 8-10 июля. Фото: Мeteoagent

Как избежать последствий воздействия магнитных бурь

Следуйте таким рекомендациям, чтобы снизить влияние магнитных бурь на здоровье:

  • употребляйте легкую пищу, увеличивайте количество свежих фруктов, овощей и зелени в рационе;
  • избегайте кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, вместо этого увеличьте потребление воды, зеленого чая и натуральных компотов;
  • проводите как можно больше времени на открытом воздухе;
  • не забывайте регулярно проветривать помещение;
  • избегайте стрессовых ситуаций и конфликтов;
  • перед сном расслабьтесь, воспользуйтесь контрастным душем.

Напомним, что в результате мощной солнечной вспышки в Западном полушарии было замечено получасовое прерывание коротковолновой радиосвязи. Это могли наблюдать мореплаватели и владельцы радиоаппаратуры для любителей, согласно информации.

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