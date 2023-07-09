Магнітні бурі 9 липня: симптоми та наслідки

Спалахи на Сонці та їх вплив на геомагнітне поле Землі. Фото: google.com

Упродовж доби сонячна активність була на низькому рівні, тому суттєвих магнітних бур сьогодні, 9 липня, не очікується. Спостерігалося три спалахи С-класу, найсильніший з яких С 4,23, що не впливає на Землю.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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"Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів М-класу", — розповідають астросиноптики.

Погода на Сонці на 9 липня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 75.

Магнітні бурі 8-10 липня. Фото: Мeteoagent

Як уникнути наслідків впливу магнітних бур

Дотримуйтесь таких рекомендацій, щоб знизити вплив магнітних бур на здоров'я:

вживайте легку їжу, збільшуйте кількість свіжих фруктів, овочів та зелені в раціоні;

уникайте кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв замість цього збільште споживання води, зеленого чаю та натуральних компотів;

проводьте якнайбільше часу на відкритому повітрі;

не забувайте регулярно провітрювати приміщення;

уникайте стресових ситуацій та конфліктів;

перед сном розслабтеся, скористайтеся контрастним душем.

Нагадаємо, що в результаті потужного сонячного спалаху в Західній півкулі було помічено півгодинне переривання короткохвильового радіозв'язку. Це могли спостерігати мореплавці та власники радіоапаратури для любителів, згідно з інформацією.