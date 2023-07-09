Магнітні бурі 9 липня: симптоми та наслідки

Магнітні бурі 9 липня: що чекає на українців сьогодні
Упродовж доби сонячна активність була на низькому рівні, тому суттєвих магнітних бур сьогодні, 9 липня, не очікується. Спостерігалося три спалахи С-класу, найсильніший з яких С 4,23, що не впливає на Землю.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 9 липня
"Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів М-класу", — розповідають астросиноптики.
Погода на Сонці на 9 липня:
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- кількість сонячних плям — 75.
Як уникнути наслідків впливу магнітних бур
Дотримуйтесь таких рекомендацій, щоб знизити вплив магнітних бур на здоров'я:
- вживайте легку їжу, збільшуйте кількість свіжих фруктів, овочів та зелені в раціоні;
- уникайте кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв замість цього збільште споживання води, зеленого чаю та натуральних компотів;
- проводьте якнайбільше часу на відкритому повітрі;
- не забувайте регулярно провітрювати приміщення;
- уникайте стресових ситуацій та конфліктів;
- перед сном розслабтеся, скористайтеся контрастним душем.
Нагадаємо, що в результаті потужного сонячного спалаху в Західній півкулі було помічено півгодинне переривання короткохвильового радіозв'язку. Це могли спостерігати мореплавці та власники радіоапаратури для любителів, згідно з інформацією.