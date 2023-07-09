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Магнітні бурі 9 липня: що чекає на українців сьогодні

9 липня 2023 04:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі 9 липня: симптоми та наслідки
Спалахи на Сонці та їх вплив на геомагнітне поле Землі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Упродовж доби сонячна активність була на низькому рівні, тому суттєвих магнітних бур сьогодні, 9 липня, не очікується. Спостерігалося три спалахи С-класу, найсильніший з яких С 4,23, що не впливає на Землю.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 9 липня

"Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів М-класу", — розповідають астросиноптики.

Погода на Сонці на 9 липня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • кількість сонячних плям — 75.
Магнітні бурі 8-10 липня. Фото: Мeteoagent

Як уникнути наслідків впливу магнітних бур

Дотримуйтесь таких рекомендацій, щоб знизити вплив магнітних бур на здоров'я:

  • вживайте легку їжу, збільшуйте кількість свіжих фруктів, овочів та зелені в раціоні;
  • уникайте кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв замість цього збільште споживання води, зеленого чаю та натуральних компотів;
  • проводьте якнайбільше часу на відкритому повітрі;
  • не забувайте регулярно провітрювати приміщення;
  • уникайте стресових ситуацій та конфліктів;
  • перед сном розслабтеся, скористайтеся контрастним душем.

Нагадаємо, що в результаті потужного сонячного спалаху в Західній півкулі було помічено півгодинне переривання короткохвильового радіозв'язку. Це могли спостерігати мореплавці та власники радіоапаратури для любителів, згідно з інформацією.

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