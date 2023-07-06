Магнитные бури 6 июля: симптомы и последствия

Вспышки на Солнце и их влияние на геомагнитное поле Земли. Фото: google.com

Сегодня, 6 июля, значительных магнитных бурь не ожидается. За день солнечная активность была умеренного уровня со вспышками класса М и С.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 6 июля

Отмечается, что за последние сутки на Солнце произошло 10 вспышек класса С и 1 вспышка класса М1,48. Последняя может вызвать незначительные помехи на Земле и возможный солнечный радиационный шторм.

"Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса", — прогнозируют астросиноптики.

Погода на Солнце на 6 июля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 52.

Магнитные бури 5-7 июля. Фото: Мeteoagent

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, врачи советуют:

сократить потребление жирной, жареной и острой пищи; увеличить количество свежих фруктов, овощей и зелени в рационе;

избегать кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, увеличить потребление воды, зеленого чая и натуральных компотов;

больше находиться на открытом воздухе — легкая физическая нагрузка или просто прогулка может быть полезна;

не забывать регулярно проветривать помещение;

избегать стрессовых ситуаций и конфликтов;

перед сном расслабиться, можно воспользоваться контрастным душем.

Напомним, что в результате мощной солнечной вспышки в Западном полушарии было замечено получасовое прерывание коротковолновой радиосвязи. Это могли наблюдать мореплаватели и владельцы радиоаппаратуры для любителей, согласно информации.