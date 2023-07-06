Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звездный гороскоп arrow Магнитные бури 6 июля: что ждет украинцев сегодня arrow

Магнитные бури 6 июля: что ждет украинцев сегодня

6 июля 2023 04:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури 6 июля: симптомы и последствия
Вспышки на Солнце и их влияние на геомагнитное поле Земли. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 6 июля, значительных магнитных бурь не ожидается. За день солнечная активность была умеренного уровня со вспышками класса М и С.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

Читайте также:

Магнитные бури 6 июля

Отмечается, что за последние сутки на Солнце произошло 10 вспышек класса С и 1 вспышка класса М1,48. Последняя может вызвать незначительные помехи на Земле и возможный солнечный радиационный шторм.

"Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет на спокойном уровне. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с небольшой вероятностью вспышки М-класса", — прогнозируют астросиноптики.

Погода на Солнце на 6 июля:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 52.
Магнитные бури 5-7 июля. Фото: Мeteoagent

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, врачи советуют:

  • сократить потребление жирной, жареной и острой пищи; увеличить количество свежих фруктов, овощей и зелени в рационе;
  • избегать кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, увеличить потребление воды, зеленого чая и натуральных компотов;
  • больше находиться на открытом воздухе — легкая физическая нагрузка или просто прогулка может быть полезна;
  • не забывать регулярно проветривать помещение;
  • избегать стрессовых ситуаций и конфликтов;
  • перед сном расслабиться, можно воспользоваться контрастным душем.

Напомним, что в результате мощной солнечной вспышки в Западном полушарии было замечено получасовое прерывание коротковолновой радиосвязи. Это могли наблюдать мореплаватели и владельцы радиоаппаратуры для любителей, согласно информации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз