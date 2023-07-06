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Магнітні бурі 6 липня: що чекає на українців сьогодні

6 липня 2023 04:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі 6 липня: симптоми та наслідки
Спалахи на Сонці та їх вплив на геомагнітне поле Землі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 6 липня, значних магнітних бур не очікується. Упродовж дня сонячна активність була помірного рівня зі спалахами класу М та С. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 6 липня

Зазначається, що за останню добу на Сонці сталося 10 спалахів класу С і 1 спалах класу М1,48. Останній може викликати незначні радіоперешкоди на Землі та можливий сонячний радіаційний шторм.

"Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із невеликою ймовірністю спалаху М-класу", — прогнозують астросиноптики.

Погода на Сонці на 6 липня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 52.
Магнітні бурі 5-7 липня. Фото: Мeteoagent

Як вберегтись від впливу магнітних бур

Аби зменшити вплив магнітних бур, лікарі радять: 

  • скоротити споживання жирної, смаженої та гострої їжі, збільшити кількість свіжих фруктів, овочів та зелені в раціоні;
  • уникати кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, збільшити споживання води, зеленого чаю та натуральних компотів;
  • більше перебувати на відкритому повітрі — легке фізичне навантаження або просто прогулянка можуть бути корисними;
  • не забувати регулярно провітрювати приміщення;
  • уникати стресових ситуацій та конфліктів;
  • перед сном розслабитись, можна скористатися контрастним душем.

Нагадаємо, що в результаті потужного сонячного спалаху в Західній півкулі було помічено півгодинне переривання короткохвильового радіозв'язку. Це могли спостерігати мореплавці та власники радіоапаратури для любителів, згідно з інформацією.

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