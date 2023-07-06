Магнітні бурі 6 липня: симптоми та наслідки

Магнітні бурі 6 липня: що чекає на українців сьогодні
Сьогодні, 6 липня, значних магнітних бур не очікується. Упродовж дня сонячна активність була помірного рівня зі спалахами класу М та С.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.
Магнітні бурі 6 липня
Зазначається, що за останню добу на Сонці сталося 10 спалахів класу С і 1 спалах класу М1,48. Останній може викликати незначні радіоперешкоди на Землі та можливий сонячний радіаційний шторм.
"Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із невеликою ймовірністю спалаху М-класу", — прогнозують астросиноптики.
Погода на Сонці на 6 липня:
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
- Кількість сонячних плям — 52.
Як вберегтись від впливу магнітних бур
Аби зменшити вплив магнітних бур, лікарі радять:
- скоротити споживання жирної, смаженої та гострої їжі, збільшити кількість свіжих фруктів, овочів та зелені в раціоні;
- уникати кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, збільшити споживання води, зеленого чаю та натуральних компотів;
- більше перебувати на відкритому повітрі — легке фізичне навантаження або просто прогулянка можуть бути корисними;
- не забувати регулярно провітрювати приміщення;
- уникати стресових ситуацій та конфліктів;
- перед сном розслабитись, можна скористатися контрастним душем.
Нагадаємо, що в результаті потужного сонячного спалаху в Західній півкулі було помічено півгодинне переривання короткохвильового радіозв'язку. Це могли спостерігати мореплавці та власники радіоапаратури для любителів, згідно з інформацією.