Магнитные бури 5 июля: симптомы и последствия

Мужчина страдает головной болью. Фото: freepik.com

Сегодня, 5 июля, солнечная активность была на низком уровне, потому существенных магнитных бурь не прогнозируется. В течение дня на Солнце зафиксировали 16 вспышек С-класса, которые почти не влияют на нашу планету.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 5 июля

"Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки X-класса", — прогнозируют астросиноптики.

Погода на Солнце на 5 июля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%

Количество солнечных пятен — 61.

Магнитные бури 4-6 июля. Фото: Мeteoagent

Симптомы и последствия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказать определенное влияние на здоровье метеозависимых людей с хроническими болезнями и представителей летнего возраста. Вот некоторые возможные симптомы и последствия воздействия магнитных бурь:

головные боли, мигрень или ухудшение симптомов, связанных с неврологическими заболеваниями;

головокружение, расстройства сна, смены настроения, нарушение памяти и концентрации;

возбуждение, тревога, раздражение.

Во избежание воздействия магнитных бурь врачи рекомендуют уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий.

Кроме того, следует соблюдать нормальный режим дня, высыпаться (спать не менее 7-8 часов), регулярно и правильно питаться, не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь, больше гулять и получать хорошие эмоции.

Напомним, что в результате мощной солнечной вспышки в Западном полушарии было замечено получасовое прерывание коротковолновой радиосвязи. Это могли наблюдать мореплаватели и владельцы радиоаппаратуры для любителей, согласно информации.