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Магнітні бурі 5 липня: що чекає на українців сьогодні

5 липня 2023 04:30
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Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі 5 липня: симптоми та наслідки
Чоловік страждає на головний біль. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 5 липня, сонячна активність була на низькому рівні, тому суттєвих магнітних бур не прогнозується. Упродовж дня на Сонці зафіксували 16 спалахів С-класу, що майже не впливає на нашу планету.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 5 липня

"Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху X-класу", — прогнозують астросиноптики.

Погода на Сонці на 5 липня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
  • Кількість сонячних плям — 61.
Магнітні бурі 4-6 липня. Фото: Мeteoagent

Симптоми та наслідки магнітних бур

Магнітні бурі можуть мати певний вплив на здоров'я метеозалежних, людей із хронічними хворобами та представників поважного віку. Ось деякі можливі симптоми та наслідки впливу магнітних бур:

  • головний біль, мігрень або погіршення симптомів, пов'язаних з неврологічними захворюваннями;
  • запаморочення, розлади сну, зміни настрою, порушення пам'яті та концентрації;
  • збудження, тривога, роздратування.

Щоб уникнути впливу магнітних бур, лікарі рекомендують зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль.

Крім того, слід дотримуватися нормального режиму дня, висипатися (спати не менше 7-8 годин), регулярно та правильно харчуватися, не зловживати кофеїном, не пити алкоголь, більше гуляти та отримувати хороші емоції.

Нагадаємо, що в результаті потужного сонячного спалаху в Західній півкулі було помічено півгодинне переривання короткохвильового радіозв'язку. Це могли спостерігати мореплавці та власники радіоапаратури для любителів, згідно з інформацією.

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