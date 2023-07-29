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Магнитные бури 29 июля: что ждет украинцев сегодня

29 июля 2023 05:00
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Инна Буряк
редактор
Магнитные бури 29 июля: симптомы и последствия
Женщина страдает головной болью. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 29 июля, значительных магнитных бурь не предусматривается. За день солнечная активность была умеренного уровня.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 29 июля

"За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,7. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,7 может вызвать низкий уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — предупреждают астросиноптики.

Также отмечается, что магнитное поле Земли будет на спокойном уровне. На Солнце вероятны вспышки М-класса.

Погода на Солнце на 29 июля:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • количество солнечных пятен — 55.

Симптомы магнитных бурь и как с ними бороться

Магнитные бури чаще всего влияют на метеозависимых и пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

Чаще наблюдаются следующие симптомы воздействия магнитных бурь:

  • головокружение;
  • головная боль;
  • тошнота и рвота;
  • боль в животе;
  • боли в спине, мышцах и суставах;
  • повышенное или пониженное давление;
  • сонливость и слабость;
  • высокая температура;
  • бессонница;
  • нервозность и раздражительность;
  • обострение хронических заболеваний.

Более того, если симптомы слишком сильно дают о себе знать, в частности есть проблемы с сердцем или давлением, следует обратиться к врачам.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на свое здоровье и самочувствие, следуйте следующим советам:

  • не злоупотребляйте жирной и жареной пищей, алкоголем и курением;
  • пейте 1,5-2 л воды в день;
  • соблюдайте режим дня, спите не менее 7 часов в день;
  • часто гуляйте на свежем воздухе;
  • не планируйте важных дел или дальних поездок на время магнитных бурь;
  • уменьшите нагрузку на нервную систему;
  • делайте физические упражнения для тонуса мышц.

Напомним, что сегодня существует очень много причин, по которым организм человека довольно часто истощается. Поэтому медики объяснили, с помощью каких способов можно преодолеть усталость и улучшить свое самочувствие в трудные времена.

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