Магнитные бури 29 июля: симптомы и последствия

Женщина страдает головной болью. Фото: freepik.com

Сегодня, 29 июля, значительных магнитных бурь не предусматривается. За день солнечная активность была умеренного уровня.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 29 июля

"За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,7. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,7 может вызвать низкий уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — предупреждают астросиноптики.

Также отмечается, что магнитное поле Земли будет на спокойном уровне. На Солнце вероятны вспышки М-класса.

Погода на Солнце на 29 июля:

вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

количество солнечных пятен — 55.

Симптомы магнитных бурь и как с ними бороться

Магнитные бури чаще всего влияют на метеозависимых и пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

Чаще наблюдаются следующие симптомы воздействия магнитных бурь:

головокружение;

головная боль;

тошнота и рвота;

боль в животе;

боли в спине, мышцах и суставах;

повышенное или пониженное давление;

сонливость и слабость;

высокая температура;

бессонница;

нервозность и раздражительность;

обострение хронических заболеваний.

Более того, если симптомы слишком сильно дают о себе знать, в частности есть проблемы с сердцем или давлением, следует обратиться к врачам.

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на свое здоровье и самочувствие, следуйте следующим советам:

не злоупотребляйте жирной и жареной пищей, алкоголем и курением;

пейте 1,5-2 л воды в день;

соблюдайте режим дня, спите не менее 7 часов в день;

часто гуляйте на свежем воздухе;

не планируйте важных дел или дальних поездок на время магнитных бурь;

уменьшите нагрузку на нервную систему;

делайте физические упражнения для тонуса мышц.

Напомним, что сегодня существует очень много причин, по которым организм человека довольно часто истощается. Поэтому медики объяснили, с помощью каких способов можно преодолеть усталость и улучшить свое самочувствие в трудные времена.