Магнитные бури 29 июля: симптомы и последствия

Магнитные бури 29 июля: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 29 июля, значительных магнитных бурь не предусматривается. За день солнечная активность была умеренного уровня.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 29 июля
"За последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С и одна вспышка класса М1,7. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,7 может вызвать низкий уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — предупреждают астросиноптики.
Также отмечается, что магнитное поле Земли будет на спокойном уровне. На Солнце вероятны вспышки М-класса.
Погода на Солнце на 29 июля:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 25%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- количество солнечных пятен — 55.
Симптомы магнитных бурь и как с ними бороться
Магнитные бури чаще всего влияют на метеозависимых и пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.
Чаще наблюдаются следующие симптомы воздействия магнитных бурь:
- головокружение;
- головная боль;
- тошнота и рвота;
- боль в животе;
- боли в спине, мышцах и суставах;
- повышенное или пониженное давление;
- сонливость и слабость;
- высокая температура;
- бессонница;
- нервозность и раздражительность;
- обострение хронических заболеваний.
Более того, если симптомы слишком сильно дают о себе знать, в частности есть проблемы с сердцем или давлением, следует обратиться к врачам.
Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на свое здоровье и самочувствие, следуйте следующим советам:
- не злоупотребляйте жирной и жареной пищей, алкоголем и курением;
- пейте 1,5-2 л воды в день;
- соблюдайте режим дня, спите не менее 7 часов в день;
- часто гуляйте на свежем воздухе;
- не планируйте важных дел или дальних поездок на время магнитных бурь;
- уменьшите нагрузку на нервную систему;
- делайте физические упражнения для тонуса мышц.
Напомним, что сегодня существует очень много причин, по которым организм человека довольно часто истощается. Поэтому медики объяснили, с помощью каких способов можно преодолеть усталость и улучшить свое самочувствие в трудные времена.