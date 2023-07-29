Магнітні бурі 29 липня: симптоми та наслідки

Жінка страждає на головний біль. Фото: freepik.com

Сьогодні, 29 липня, значних магнітних бур не передбачається. За день сонячна активність була помірного рівня.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 29 липня

"За останню добу на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С та один спалах класу М1,7. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,7 може викликати низький рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — попереджають астросиноптики.

Також зазначається, що магнітне поле Землі сьогодні буде на спокійному рівні. На Сонці ймовірні спалахи М-класу.

Погода на Сонці на 29 липня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 25%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

кількість сонячних плям — 55.

Симптоми магнітних бур та як із ними боротися

Магнітні бурі найчастіше впливають на метеозалежних та людей поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами.

Найчастіше спостерігаються такі симптоми впливу магнітних бур:

запаморочення;

головний біль;

нудота і блювота;

біль у животі;

біль у спині, м'язах та суглобах;

підвищений або знижений тиск;

сонливість і слабкість;

висока температура;

безсоння;

нервозність і дратівливість;

загострення хронічних захворювань.

Більше того, якщо симптоми занадто сильно дають про себе знати, зокрема є проблеми з серцем чи тиском, слід звернутися до лікарів.

Щоб мінімізувати влив магнітних бур на своє здоров'я та самопочуття, дотримуйтесь таких порад:

не зловживайте жирною та смаженою їжею, алкоголем та курінням;

пийте 1,5-2 л води на день;

дотримуйтесь режиму дня, спіть не менш як 7 год на день;

часто гуляйте на свіжому повітрі;

не плануйте важливих справ чи далеких поїздок на час магнітних бур;

зменште навантаження на нервову систему;

робіть фізичні вправи для тонусу м’язів.

Нагадаємо, що сьогодні існує дуже багато причин, за яких організм людини досить часто виснажується. Тому медики пояснили, за допомогою яких способів можна подолати втому та покращити своє самопочуття у період важких часів.