Магнитные бури в сентябре 27.09.2023 сегодня: что ждет украинцев

Девушка страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь во время работы. Фото: freepik.com

Сегодня, 27 сентября, значительных магнитных бурь не предвидится. За день солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 27 сентября

"За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса С5,74. Такие вспышки практически не влияют на Землю", — сообщают астросиноптики.

Отмечается, что магнитное поле нашей планеты сегодня будет от спокойного до нестабильного уровня. На Солнце есть вероятность низкой активности с возможными вспышками М и Х-класса.

Солнечная активность на 27 сентября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 66.

Прогноз магнитных бурь 27-30 сентября от Meteoagent. Фото: скриншот

Как уменьшить влияние магнитной бури метеозависимым

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — говорится в сообщении.

Чтобы уменьшить симптомы, которые проявляются в результате воздействия магнитной бури, соблюдайте следующие рекомендации:

откажитесь от чрезмерных физических нагрузок и пейте больше воды. Однако легкая активность или прогулка допустимы;

снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи. Отдайте предпочтение сезонным фруктам, овощам и зелени;

откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков. Вместо них увеличьте потребление воды, зеленого чая и компотов;

проводите больше времени на свежем воздухе. Если нет возможности выйти на улицу, то регулярно проветривайте помещение;

примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает отдых приятным.

У девушки болит голова из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что некоторые люди иногда сталкиваются с проблемами со сном, особенно во время магнитных бурь, поэтому иногда принимают снотворные препараты, но чрезмерное количество таких препаратов не очень хорошо влияет на здоровье. Поэтому следует знать, как можно быстро и легко уснуть без лекарств.

Также мы сообщали, что головная боль — частый симптом в дни активности магнитных бурь, которую люди пытаются убрать таблетками, но не всегда лекарство может оказаться под рукой. Поэтому следует знать, как можно избавиться от головной боли, которая вызывает сильный дискомфорт, без медицинских препаратов.