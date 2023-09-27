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Магнітні бурі 27 вересня: що чекає на українців сьогодні

27 вересня 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі у вересні 27.09.2023 сьогодні: що чекає на українців
Дівчина страждає від головного болю через вплив магнітних бур під час роботи. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 27 вересня, значних магнітних бур не передбачається. За день сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 27 вересня

"За останню добу на Сонці відбулося сім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах класу С5,74. Такі спалахи практично не впливають на Землю", — повідомляють астросиноптики.

Зазначається, що магнітне поле нашої планети сьогодні перебуватиме від спокійного до нестабільного рівня. На Сонці є ймовірність низької активності з можливими спалахами М та Х-класу.

Сонячна активність на 27 вересня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
  • Кількість сонячних плям — 66.
Прогноз магнітних бурь 27-30 вересня від Meteoagent
Прогноз магнітних бурь 27-30 вересня від Meteoagent. Фото: скриншот

Як зменшити вплив магнітної бурі метеозалежним

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — йдеться в повідомленні.

Щоб зменшити симптоми, які проявляються внаслідок впливу магнітної бурі, дотримуйтесь таких рекомендацій:

  • відмовтесь від надмірних фізичних навантажень і пийте більше води. Проте легка активність чи прогулянка допустимі;
  • зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі. Натомість віддайте перевагу сезонним фруктам, овочам та зелені;
  • відмовтесь від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв. Замість них збільште споживання води, зеленого чаю та компотів;
  • проводьте більше часу на свіжому повітрі. Якщо немає можливості вийти на вулицю, то регулярно провітрюйте приміщення;
  • прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить відпочинок приємним.
У дівчини болить голова через вплив магнітних бур
У дівчини болить голова через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що деякі люди іноді стикаються з проблемами зі сном, особливо під час магнітних бур, тому час від часу приймають снодійні препарати, але надмірна кількість таких препаратів не дуже добре впливає на здоров'я. Тому варто знати, як можна швидко та легко заснути без снодійних ліків.

Також ми повідомляли, що головний біль — частий симптом у дні активності магнітних бур, який люди намагаються прибрати таблетками, але не завжди ліки можуть виявитися під рукою. Тому варто знати, як можна позбутися головного болю, який викликає сильний дискомфорт, без медичних препаратів.

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