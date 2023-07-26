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Магнитные бури 26 июля: что ждет украинцев сегодня

26 июля 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури 26 июля: симптомы и последствия
Женщина страдает от головной боли. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 26 июля, несмотря на то, что магнитосфера Земли будет несколько во взбудораженном состоянии, магнитные бури не ожидаются. В течение дня солнечная активность находилась на умеренном уровне.

Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.

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Магнитные бури 26 июля

"За последние сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С и одна вспышка класса М1,54. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,54 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — сообщают астросиноптики.

Отмечается, что магнитное поле вокруг планеты будет от спокойного до активного уровня. Также на Солнце есть вероятность вспышек класса М.

Погода на Солнце на 26 июля:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 50.
Магнитные бури 25 – 27 июля. Фото: Meteoagent

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, врачи советуют:

  • сократить потребление жирной, жареной и острой пищи; увеличить количество свежих фруктов, овощей и зелени в рационе;
  • избегать кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, увеличить потребление воды, зеленого чая и натуральных компотов;
  • больше находиться на открытом воздухе — легкая физическая нагрузка или просто прогулка может быть полезна;
  • не забывать регулярно проветривать помещение;
  • избегать стрессовых ситуаций и конфликтов;
  • перед сном расслабиться, можно воспользоваться контрастным душем.

Напомним, что сегодня существует очень много причин, по которым организм человека довольно часто истощается. Поэтому медики объяснили, с помощью каких способов можно преодолеть усталость и улучшить свое самочувствие в трудные времена.

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