Магнитные бури 26 июля: симптомы и последствия

Магнитные бури 26 июля: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 26 июля, несмотря на то, что магнитосфера Земли будет несколько во взбудораженном состоянии, магнитные бури не ожидаются. В течение дня солнечная активность находилась на умеренном уровне.
Новини.LIVE собрали всю информацию о магнитных бурях на сегодня.
Магнитные бури 26 июля
"За последние сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С и одна вспышка класса М1,54. Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,54 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — сообщают астросиноптики.
Отмечается, что магнитное поле вокруг планеты будет от спокойного до активного уровня. Также на Солнце есть вероятность вспышек класса М.
Погода на Солнце на 26 июля:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 50.
Как уберечься от воздействия магнитных бурь
Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, врачи советуют:
- сократить потребление жирной, жареной и острой пищи; увеличить количество свежих фруктов, овощей и зелени в рационе;
- избегать кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, увеличить потребление воды, зеленого чая и натуральных компотов;
- больше находиться на открытом воздухе — легкая физическая нагрузка или просто прогулка может быть полезна;
- не забывать регулярно проветривать помещение;
- избегать стрессовых ситуаций и конфликтов;
- перед сном расслабиться, можно воспользоваться контрастным душем.
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