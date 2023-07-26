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Магнітні бурі 26 липня: що чекає на українців сьогодні

26 липня 2023 05:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі 26 липня: симптоми та наслідки
Жінка страждає на головний біль. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 26 липня, попри те, що магнітосфера Землі буде дещо в збудженому стані, магнітні бурі не очікуються. Упродовж дня сонячна активність перебувала на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 26 липня

"За останню добу на Сонці відбулися сім спалахів класу С та один спалах класу М1,54. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,54 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — повідомляють астросиноптики.

Зазначається, що магнітне поле навколо нашої планети буде від спокійного до активного рівня. Також на Сонці є ймовірність спалахів класу М. 

Погода на Сонці на 26 липня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 50.
Магнітні бурі 25 — 27 липня. Фото: Meteoagent

Як вберегтись від впливу магнітних бур

Аби зменшити вплив магнітних бур, лікарі радять: 

  • скоротити споживання жирної, смаженої та гострої їжі, збільшити кількість свіжих фруктів, овочів та зелені в раціоні;
  • уникати кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, збільшити споживання води, зеленого чаю та натуральних компотів;
  • більше перебувати на відкритому повітрі — легке фізичне навантаження або просто прогулянка можуть бути корисними;
  • не забувати регулярно провітрювати приміщення;
  • уникати стресових ситуацій та конфліктів;
  • перед сном розслабитись, можна скористатися контрастним душем.

Нагадаємо, що сьогодні існує дуже багато причин, за яких організм людини досить часто виснажується. Тому медики пояснили, за допомогою яких способів можна подолати втому та покращити своє самопочуття у період важких часів.

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