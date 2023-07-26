Магнітні бурі 26 липня: симптоми та наслідки

Жінка страждає на головний біль. Фото: freepik.com

Сьогодні, 26 липня, попри те, що магнітосфера Землі буде дещо в збудженому стані, магнітні бурі не очікуються. Упродовж дня сонячна активність перебувала на помірному рівні.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про магнітні бурі на сьогодні.

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Магнітні бурі 26 липня

"За останню добу на Сонці відбулися сім спалахів класу С та один спалах класу М1,54. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,54 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — повідомляють астросиноптики.

Зазначається, що магнітне поле навколо нашої планети буде від спокійного до активного рівня. Також на Сонці є ймовірність спалахів класу М.

Погода на Сонці на 26 липня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 50.

Магнітні бурі 25 — 27 липня. Фото: Meteoagent

Як вберегтись від впливу магнітних бур

Аби зменшити вплив магнітних бур, лікарі радять:

скоротити споживання жирної, смаженої та гострої їжі, збільшити кількість свіжих фруктів, овочів та зелені в раціоні;

уникати кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, збільшити споживання води, зеленого чаю та натуральних компотів;

більше перебувати на відкритому повітрі — легке фізичне навантаження або просто прогулянка можуть бути корисними;

не забувати регулярно провітрювати приміщення;

уникати стресових ситуацій та конфліктів;

перед сном розслабитись, можна скористатися контрастним душем.

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