Магнитные бури 26 июня: симптомы и последствия

Магнитные бури 26 июня: что ждет украинцев сегодня
Сегодня, 26 июня, значительных магнитных бурь не предвидится. За сутки наблюдается умеренная солнечная активность, поэтому геомагнитное поле Земли будет спокойным.
Об этом сообщает Мeteoprog.
Магнитные бури 26 июня
За день заметили низкий уровень солнечной активности. За этот период на Солнце произошло 12 вспышек класса С, самой большой из которых была вспышка класса С 5,9, что имеет минимальное влияние на Землю.
"Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса", — говорится в сообщении.
Погода на Солнце на 26 июня:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.
- Количество солнечных пятен — 51.
Когда ждать и как бороться с воздействием магнитных бурь
В июне этого года состоится несколько магнитных бурь разной мощности:
- слабые — 7, 16 и 30 июня;
- средние — 10, 28 и 29 июня;
- сильные — 18, 19 и 20 июня.
Врачи рекомендуют, чтобы уберечься от воздействия магнитной бури, следует уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий.
Кроме того, следует соблюдать нормальный режим дня, высыпаться (спать не менее 7-8 часов), регулярно и правильно питаться, не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь, больше гулять и получать хорошие эмоции.
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