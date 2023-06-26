Магнитные бури 26 июня: симптомы и последствия

Вспышки на Солнце. Фото: Википедия

Сегодня, 26 июня, значительных магнитных бурь не предвидится. За сутки наблюдается умеренная солнечная активность, поэтому геомагнитное поле Земли будет спокойным.

Об этом сообщает Мeteoprog.

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Магнитные бури 26 июня

За день заметили низкий уровень солнечной активности. За этот период на Солнце произошло 12 вспышек класса С, самой большой из которых была вспышка класса С 5,9, что имеет минимальное влияние на Землю.

"Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса", — говорится в сообщении.

Погода на Солнце на 26 июня:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.

Количество солнечных пятен — 51.

Когда ждать и как бороться с воздействием магнитных бурь

В июне этого года состоится несколько магнитных бурь разной мощности:

слабые — 7, 16 и 30 июня;

средние — 10, 28 и 29 июня;

сильные — 18, 19 и 20 июня.

Врачи рекомендуют, чтобы уберечься от воздействия магнитной бури, следует уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий.

Кроме того, следует соблюдать нормальный режим дня, высыпаться (спать не менее 7-8 часов), регулярно и правильно питаться, не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь, больше гулять и получать хорошие эмоции.

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