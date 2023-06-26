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Магнитные бури 26 июня: что ждет украинцев сегодня

26 июня 2023 04:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури 26 июня: симптомы и последствия
Вспышки на Солнце. Фото: Википедия
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 26 июня, значительных магнитных бурь не предвидится. За сутки наблюдается умеренная солнечная активность, поэтому геомагнитное поле Земли будет спокойным.

Об этом сообщает Мeteoprog.

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За день заметили низкий уровень солнечной активности. За этот период на Солнце произошло 12 вспышек класса С, самой большой из которых была вспышка класса С 5,9, что имеет минимальное влияние на Землю.

"Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса", — говорится в сообщении.

Погода на Солнце на 26 июня:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.
  • Количество солнечных пятен — 51.

Когда ждать и как бороться с воздействием магнитных бурь

В июне этого года состоится несколько магнитных бурь разной мощности:

  • слабые — 7, 16 и 30 июня;
  • средние — 10, 28 и 29 июня;
  • сильные — 18, 19 и 20 июня.

Врачи рекомендуют, чтобы уберечься от воздействия магнитной бури, следует уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий.

Кроме того, следует соблюдать нормальный режим дня, высыпаться (спать не менее 7-8 часов), регулярно и правильно питаться, не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь, больше гулять и получать хорошие эмоции.

Напомним, что специалист по питанию отметил полезные свойства сна именно на левом боку. Так, это положительно влияет на здоровье, однако, конечно, подходит не всем.

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