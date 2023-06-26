Магнітні бурі 26 червня: симптоми та наслідки

Спалахи на Сонці. Фото: Вікіпедія

Сьогодні, 26 червня, значних магнітних бурь не передбачається. Упродовж доби спостерігається помірна сонячна активність, тому геомагнітне поле Землі буде спокійним.

Про це повідомляє Мeteoprog.

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Магнітні бурі 26 червня

Упродовж дня помітили низький рівень сонячної активності. За цей період на Сонці відбулося 12 спалахів класу С, найбільшим з яких був спалах класу С 5,9, що має мінімальний вплив на Землю.

"Очікується, що у понеділок геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із ймовірністю спалахів М-класу та невеликою ймовірністю спалаху Х-класу", — йдеться в повідомленні.

Погода на Сонці на 26 червня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.

Кількість сонячних плям — 51.

Коли очікувати та як боротися з впливом магнітних бурь

У червні цьогоріч відбудеться кілька магнітних бурь різної потужності:

слабкі — 7, 16 та 30 червня;

середні — 10, 28 та 29 червня;

сильні — 18, 19 та 20 червня.

Лікарі рекомендують, щоб вберегтися від впливу магнітної бурі, слід зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль.

Крім того, слід дотримуватися нормального режиму дня, висипатися (спати не менше 7-8 годин), регулярно та правильно харчуватися, не зловживати кофеїном, не пити алкоголь, більше гуляти та отримувати хороші емоції.

Нагадаємо, що фахівець із харчування відмітив корисні властивості сну саме на лівому боці. Так, це позитивно впливає на здоров'я, однак, звісно, підходить не всім.