Магнитные бури 24 июня: симптомы и последствия

Воздействие солнечной активности на Землю. Фото: google.com

Значительных магнитных бурь сегодня, 24 июня, не прогнозируется. Так, в сутки наблюдается умеренная солнечная активность, геомагнитное поле нашей планеты будет от спокойного до нестабильного уровня.

Об этом сообщает Мeteoprog.

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Магнитные бури 24 июня

Отмечается, что за минувшие сутки на Солнце зафиксированы четыре вспышки класса С и две вспышки класса М, самой сильной из которых была вспышка класса М 4,9.

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М 4,9 может вызвать умеренный уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении.

Кроме того, есть вероятность вспышки X-класса.

Погода на Солнце 24 июня:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.

Количество солнечных пятен — 66.

Магнитные бури 23-25 июня. Фото: Мeteoagent

Как избежать воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на самочувствие и здоровье людей. Поэтому, чтобы смягчить или даже избежать этих симптомов следует придерживаться следующих рекомендаций:

Обеспечивать сбалансированное питание и пить достаточное количество воды, избегать алкоголя, кофе и энергетических напитков.

Больше проводить время на свежем воздухе, заниматься спортом и ходить пешком.

Уделять организму достаточно времени для отдыха и избегать стрессовых ситуаций.

Высыпаться, следить за своим самочувствием, можно даже принимать контрастный душ.

Напомним, что очень многие любят принять прохладный душ, особенно когда на улице очень жарко. Но при этом мало кто знает, что прохладный душ действительно очень полезен для организма, поэтому стоит делать это и знать, как это влияет на здоровье.