Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірковий гороскоп arrow Магнітні бурі 24 червня: що чекає на українців сьогодні arrow

Магнітні бурі 24 червня: що чекає на українців сьогодні

24 червня 2023 04:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі 24 червня: симптоми та наслідки
Вплив сонячної активності на Землю. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Значних магнітних бурь сьогодні, 24 червня, не прогнозується. Так, за добу спостерігається помірна сонячна активність, геомагнітне поле нашої планети буде від спокійного до нестабільного рівня.

Про це повідомляє Мeteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 24 червня

Зазначається, що за минулу добу на Сонці зафіксовано чотири спалахи класу С і два спалахи класу М, найсильнішим з яких був спалах класу М 4,9.

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М 4,9 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні.

Крім того, є ймовірність  спалаху X-класу.

Погода на Сонці 24 червня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%.
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
  • Кількість сонячних плям — 66.
Магнітні бурі 23-25 червня. Фото: Мeteoagent

Як уникнути впливу магнітних бурь 

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття й здоров'я людей. Тому, щоб пом'якшити чи навіть уникнути цих симптомів слід дотримуватися наступних рекомендацій:

  • Забезпечувати собі збалансоване харчування та пити достатню кількість води, уникати алкоголю, кави та енергетичних напоїв.
  • Більше проводити час на свіжому повітрі, займатися спортом та ходити пішки.
  • Надавати організму достатньо часу для відпочинку та уникати стресових ситуацій.
  • Висипатися, стежити за своїм самопочуттям, можна навіть приймати контрастний душ.

Нагадаємо, що дуже багато людей люблять прийняти прохолодний душ, особливо коли надворі дуже спекотно. Але при цьому мало хто знає, що прохолодний душ насправді є дуже корисним для організму, тому варто робити це та знати, як це впливає на здоров’я.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB