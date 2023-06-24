Магнітні бурі 24 червня: симптоми та наслідки

Вплив сонячної активності на Землю. Фото: google.com

Значних магнітних бурь сьогодні, 24 червня, не прогнозується. Так, за добу спостерігається помірна сонячна активність, геомагнітне поле нашої планети буде від спокійного до нестабільного рівня.

Про це повідомляє Мeteoprog.

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Магнітні бурі 24 червня

Зазначається, що за минулу добу на Сонці зафіксовано чотири спалахи класу С і два спалахи класу М, найсильнішим з яких був спалах класу М 4,9.

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М 4,9 може викликати помірний рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні.

Крім того, є ймовірність спалаху X-класу.

Погода на Сонці 24 червня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 5%.

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.

Кількість сонячних плям — 66.

Магнітні бурі 23-25 червня. Фото: Мeteoagent

Як уникнути впливу магнітних бурь

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття й здоров'я людей. Тому, щоб пом'якшити чи навіть уникнути цих симптомів слід дотримуватися наступних рекомендацій:

Забезпечувати собі збалансоване харчування та пити достатню кількість води, уникати алкоголю, кави та енергетичних напоїв.

Більше проводити час на свіжому повітрі, займатися спортом та ходити пішки.

Надавати організму достатньо часу для відпочинку та уникати стресових ситуацій.

Висипатися, стежити за своїм самопочуттям, можна навіть приймати контрастний душ.

Нагадаємо, що дуже багато людей люблять прийняти прохолодний душ, особливо коли надворі дуже спекотно. Але при цьому мало хто знає, що прохолодний душ насправді є дуже корисним для організму, тому варто робити це та знати, як це впливає на здоров’я.