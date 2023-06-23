Магнитные бури 23 июня: симптомы и последствия

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Магнитные бури 23 июня: что ждет украинцев сегодня

23 июня 2023 04:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
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4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 23 июня, значительные магнитные бури не предполагаются. За сутки наблюдается умеренная солнечная активность, поэтому геомагнитное поле Земли будет спокойным.

Об этом сообщает Мeteoprog.

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Так, за сутки Солнце отблагодарило семью вспышками класса С и одной вспышкой класса М 1,16. Также есть небольшая вероятность вспышек X-класса.

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М 1,16 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении.

Погода на Солнце 23 июня:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 82.
Магнитные бури 21-23 июня. Фото: Мeteoagent

Воздействие магнитных бурь и борьба с ними

В периоды магнитных бурь метеозависимые быстро устают, плохо спят и даже могут ощутить головокружение. Кроме этого, наблюдается повышенная нервная и эмоциональная напряженность. Поэтому следует беречься, следить за своим питанием, много гулять и высыпаться.

Напомним, что лето началось с мощных вспышек на Солнце, поэтому чувствительные украинцы в июне будут страдать от сильных магнитных бурь. Так, недавно масштабная магнитная буря продолжалась несколько дней.

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