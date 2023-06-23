Магнитные бури 23 июня: симптомы и последствия

Женщина страдает от воздействия магнитных бурь. Коллаж Новини.LIVE

Сегодня, 23 июня, значительные магнитные бури не предполагаются. За сутки наблюдается умеренная солнечная активность, поэтому геомагнитное поле Земли будет спокойным.

Об этом сообщает Мeteoprog.

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Магнитные бури 23 июня

Так, за сутки Солнце отблагодарило семью вспышками класса С и одной вспышкой класса М 1,16. Также есть небольшая вероятность вспышек X-класса.

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М 1,16 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — говорится в сообщении.

Погода на Солнце 23 июня:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 82.

Магнитные бури 21-23 июня. Фото: Мeteoagent

Воздействие магнитных бурь и борьба с ними

В периоды магнитных бурь метеозависимые быстро устают, плохо спят и даже могут ощутить головокружение. Кроме этого, наблюдается повышенная нервная и эмоциональная напряженность. Поэтому следует беречься, следить за своим питанием, много гулять и высыпаться.

Напомним, что лето началось с мощных вспышек на Солнце, поэтому чувствительные украинцы в июне будут страдать от сильных магнитных бурь. Так, недавно масштабная магнитная буря продолжалась несколько дней.