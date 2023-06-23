Магнітні бурі 23 червня: симптоми та наслідки

Жінка страждає від впливу магнітних бурь. Колаж Новини.LIVE

Сьогодні, 23 червня, значні магнітні бурі не передбачаються. Упродовж доби спостерігається помірна сонячна активність, тому геомагнітне поле Землі буде спокійним.

Про це повідомляє Мeteoprog.

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Магнітні бурі 23 червня

Так, за добу Сонце віддячило сімома спалахами класу С та одним спалахом класу М 1,16. Також є невелика ймовірність спалахів X-класу.

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М 1,16 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні.

Погода на Сонці 23 червня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 82.

Магнітні бурі 21-23 червня. Фото: Мeteoagent

Вплив магнітних бурь та боротьба з ними

У періоди магнітних бур метеозалежні швидко втомлюються, погано сплять та навіть можуть відчути запаморочення. Крім цього, спостерігається підвищена нервова й емоційна напруженість. Тому варто берегтися, стежити за своїм харчуванням, багато гуляти й висипатися.

Нагадаємо, що літо розпочалося з потужних спалахів на Сонці, тому чутливі українці в червні потерпатимуть від сильних магнітних бур. Так, нещодавно масштабна магнітна буря тривала упродовж кількох днів.