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Магнітні бурі 23 червня: що чекає на українців сьогодні

23 червня 2023 04:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі 23 червня: симптоми та наслідки
Жінка страждає від впливу магнітних бурь. Колаж Новини.LIVE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 23 червня, значні магнітні бурі не передбачаються. Упродовж доби спостерігається помірна сонячна активність, тому геомагнітне поле Землі буде спокійним.

Про це повідомляє Мeteoprog.

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Магнітні бурі 23 червня

Так, за добу Сонце віддячило сімома спалахами класу С та одним спалахом класу М 1,16. Також є невелика ймовірність спалахів X-класу.

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М 1,16 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — йдеться в повідомленні.

Погода на Сонці 23 червня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 15%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 82.
Магнітні бурі 21-23 червня. Фото: Мeteoagent

Вплив магнітних бурь та боротьба з ними

У періоди магнітних бур метеозалежні швидко втомлюються, погано сплять та навіть можуть відчути запаморочення. Крім цього, спостерігається підвищена нервова й емоційна напруженість. Тому варто берегтися, стежити за своїм харчуванням, багато гуляти й висипатися.

Нагадаємо, що літо розпочалося з потужних спалахів на Сонці, тому чутливі українці в червні потерпатимуть від сильних магнітних бур. Так, нещодавно масштабна магнітна буря тривала упродовж кількох днів.

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