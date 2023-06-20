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Магнитные бури 20 июня: что ждет украинцев сегодня

20 июня 2023 04:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Магнитные бури 20 июня: что ждет украинцев сегодня
Женщина страдает головной болью. Фото: Pexels
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сильная магнитная буря не стихает и сегодня, 20 июня. Таким образом, значительная активность на Солнце длится уже третий день, терроризируя метеозависимых людей и людей с хроническими болезнями.

Об этом сообщает Мeteoagent.

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Так, трехдневная магнитная буря должна закончиться именно сегодня. Ее влияние на геомагнитное поле Земли оценивают в 5 баллов из 10. Завтра, 21 июня, погода на Солнце нормализуется, а магнитная буря предполагается всего в 2 балла.

Магнитные бури 18-21 июня. Фото: Мeteoagent

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Врачи рекомендуют, чтобы уберечься от воздействия магнитной бури, следует уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий.

Кроме того, следует соблюдать нормальный режим дня, высыпаться (спать не менее 7-8 часов), регулярно и правильно питаться, не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь, больше гулять и получать хорошие эмоции.

Напомним, что лето началось с мощных вспышек на Солнце, поэтому чувствительные украинцы в июне будут страдать от сильных магнитных бурь. Так, масштабная магнитная буря будет длиться несколько дней.

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