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Магнітні бурі 20 червня: що чекає на українців сьогодні

20 червня 2023 04:30
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Інна Буряк
редактор
Магнітні бурі 20 червня: що чекає на українців сьогодні
Жінка страждає на головний біль. Фото: Pexels
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сильна магнітна буря не стихає й сьогодні, 20 червня. Таким чином, значна активність на Сонці триває вже третій день, тероризуючи метеозалежних людей та людей із хронічними хворобами.

Про це повідомляє Мeteoagent.

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Магнітні бурі 20 червня

Так, триденна магнітна буря має закінчитися саме сьогодні. Її вплив на геомагнітне поле Землі оцінюють у 5 балів із 10. Завтра, 21 червня, погода на Сонці нормалізується, а магнітна буря передбачається всього у 2 бали. 

Магнітні бурі 18-21 червня. Фото: Мeteoagent

Як вберегтися від впливу магнітних бурь

Лікарі рекомендують, щоб вберегтися від впливу магнітної бурі, слід зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль.

Крім того, слід дотримуватися нормального режиму дня, висипатися (спати не менше 7-8 годин), регулярно та правильно харчуватися, не зловживати кофеїном, не пити алкоголь, більше гуляти та отримувати хороші емоції.

Нагадаємо, що літо розпочалося з потужних спалахів на Сонці, тому чутливі українці в червні потерпатимуть від сильних магнітних бур. Так, масштабна магнітна буря триватиме упродовж кількох днів.

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