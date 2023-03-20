Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта: кому из знаков зодиака сказочно повезет

Удача будет преследовать этих трех представителей зодиакального круга буквально на каждом шагу

На этой неделе с 20 по 26 марта невероятный успех ожидает представителей трех знаков зодиака. Им будет везти в любви, творчестве, финансах и других важных сферах жизни.

Астрологи рассказали, кто попал в список избранных и кому можно ожидать только хорошие новости.

Близнецы

Счастливчиками на этой неделе стали представители воздушного знака. Их будет ждать удача по всем финансовым вопросам. Удастся решить сложные задачи и избавиться от долгов. Особенно будут поддерживать близкие и друзья.

Возможно, в последнее время Близнецам сложно сосредоточиться. На работе они хотят угодить всем, но есть риск потерять желаемое, забыв о приоритетах. Близнецы, сосредоточьтесь на себе чуть больше!

Дева

Звезды прогнозируют Девам много хороших новостей в период с 20 по 26 марта. Можно назначать встречи, переговоры, свидания. Будут успешными собеседования для безработных Дев.

Улучшится здоровье и самочувствие. Представители этого знака зодиака будут чувствовать энергию и с новой силой расцветет их вдохновение, как весна во дворе. Это поможет добиться карьерного скачка или уважения руководства.

Водолей

На этой неделе Водолеи смогут значительно улучшить отношения с друзьями и родственниками. Общение с близкими людьми сделает представителей этого знака очень счастливыми. Приятные разговоры помогут справиться со многими трудностями. Многие студенты этого знака зодиака добьются успехов в сфере образования, учась на своих прошлых ошибках.

В период с 20 по 26 марта ожидаются успехи в работе, делах и личной сфере. Это время принесет в вашу жизнь хорошие изменения и неожиданные события, которых вы так долго ждали.

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