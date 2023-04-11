Какие два знака Зодиака разбогатеют на этой неделе — астропрогноз

Какие знаки Зодиака имеют шанс разбогатеть на этой неделе? Фотоколлаж: novyny.live

Благоприятные планеты и звезды подготовили настоящий сюрприз для двух знаков зодиака на этой неделе — им представится шанс значительно приумножить свое состояние, получить выгодные предложения и заработать без труда.

Астрологи обещают большой прилив денег с 10 по 16 апреля Ракам и Стрельцам. Именно к ним удача точно повернется лицом!

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Рак

Раки должны быть готовы ко всему и настойчиво поработать на этой неделе, чтобы получить шанс на большую прибыль. Их старания будут вознаграждены премией, выгодным предложением, хорошей вакансией или повышением на работе.

Совет: не торопитесь с важным решением, подробно продумайте свои шаги и варианты развития событий. Посоветуйтесь с теми, кому вы доверяете, если это нужно. А главное верьте в себя, у вас все получится!

Стрелец

Для Стрельцов неделя 10-16 апреля станет периодом приятных эмоций и успеха во многих делах. Судьба приготовила для представителей этого знака зодиака настоящие подарки. Выпадет возможность заработать без дополнительных усилий и наконец обрести свое счастье.

Если вы часто слышите похвалу от начальства, возможно, стоит наконец попросить премию или повышение зарплаты? Есть шанс, что вам не откажут.

Совет: не бойтесь рисковать, цените свое время и труд.

Напомним, мы писали, какие три знака зодиака ощутят безграничное счастье на этой неделе 10-16 апреля. Их будет сопровождать удача по всем делам, а чувство счастья будет переполнять.

Ранее мы писали, каким четырем знакам зодиака солнечное затмение 20 апреля подарит изменения к лучшему. У них начнется настоящая белая полоса.