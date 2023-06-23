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Июльское суперлуние подарит большое счастье двум знакам Зодиака: что их ждет

23 июня 2023 20:46
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Суперлуние в июле 2023 — эти два знака Зодиака испытают невероятное счастье
Астропрогноз для двух знаков Зодиака на июльское суперлуние. Фото: Новини.LIVE
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

3 июля нас ждет первое суперлуние 2023 года — время, когда Луна приближается к Земле максимально близко. Оно станет судьбоносным для двух представителей зодиакального круга. Они получат возможность обрести свой путь к безграничному счастью.

Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака суперлуние подарит успех и невероятное счастье и дали важные советы, как не упустить этот шанс.

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Дева

Представителям этого знака Зодиака июльское суперлуние подарит шанс высоко взлететь. Какая-то новость сделает Дев самыми счастливыми людьми. Даже серьезные проблемы останутся в прошлом.

Важный совет: во время суперлуния важно программировать себя на успех. Ставьте перед собой цели и визуализируйте, как вы их достигаете. Проявляйте максимальную активность и гоните от себя негативные мысли, даже если кажется, что ситуация безысходна.

 

Каким знакам Зодиака июльский супермесяц подарит счастье.
Знак зодиака Дева. Фото: pixabay.com

Водолей

Водолеев ждет невероятный период, когда они будут окружены вниманием и любовью. Этот непостижимый магнетизм им подарит суперлуние. Возможно, кто-то преподнесет представителям этого знака Зодиака незабываемый подарок.

Важный совет: Водолеям нельзя тратить время на сомнения, поверьте в чудо и наслаждайтесь, ведь вам очень повезло.

 

Каким знакам Зодиака июльский супермесяц подарит счастье.
Знак Зодиака Водолей. Фото: pixabay.com

Раньше мы писали, каким знакам Зодиака нельзя занимать деньги, они их не вернут.

Напомним, мы рассказывали, какие знаки Зодиака прирожденные воины, они без сожаления уничтожат врага.

Также мы сообщали, какие знаки Зодиака имеют самое доброе сердце.

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