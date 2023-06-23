Суперлуние в июле 2023 — эти два знака Зодиака испытают невероятное счастье

Астропрогноз для двух знаков Зодиака на июльское суперлуние. Фото: Новини.LIVE

3 июля нас ждет первое суперлуние 2023 года — время, когда Луна приближается к Земле максимально близко. Оно станет судьбоносным для двух представителей зодиакального круга. Они получат возможность обрести свой путь к безграничному счастью.

Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака суперлуние подарит успех и невероятное счастье и дали важные советы, как не упустить этот шанс.

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Дева

Представителям этого знака Зодиака июльское суперлуние подарит шанс высоко взлететь. Какая-то новость сделает Дев самыми счастливыми людьми. Даже серьезные проблемы останутся в прошлом.

Важный совет: во время суперлуния важно программировать себя на успех. Ставьте перед собой цели и визуализируйте, как вы их достигаете. Проявляйте максимальную активность и гоните от себя негативные мысли, даже если кажется, что ситуация безысходна.

Знак зодиака Дева. Фото: pixabay.com

Водолей

Водолеев ждет невероятный период, когда они будут окружены вниманием и любовью. Этот непостижимый магнетизм им подарит суперлуние. Возможно, кто-то преподнесет представителям этого знака Зодиака незабываемый подарок.

Важный совет: Водолеям нельзя тратить время на сомнения, поверьте в чудо и наслаждайтесь, ведь вам очень повезло.

Знак Зодиака Водолей. Фото: pixabay.com

Раньше мы писали, каким знакам Зодиака нельзя занимать деньги, они их не вернут.

Напомним, мы рассказывали, какие знаки Зодиака прирожденные воины, они без сожаления уничтожат врага.

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