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Какая ваша птица-покровитель за месяцем рождения: влияние на судьбу и характер

8 июня 2023 06:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Птица-покровитель за месяцем рождения расскажет о вашей уникальности и судьбе
Девушка фотографируется с дикой совой. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Согласно альтернативному гороскопу, за каждым месяцем года закреплена птица-покровитель, так или иначе влияющая на характер человека, его особенности и судьбу.

Предлагаем узнать, какая тотемная птица отвечает именно за ваш месяц и какими уникальными чертами она вас наделяет. Эти знания помогут положительно повлиять на вашу судьбу. Об этом пишет SlovoFraza.

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Январь — сдержанные и собранные совы

Родившиеся в январе имеют такие же черты характера, как сдержанность, тактичность, собранность. Люди-совы имеют аналитическое мышление и живут по своим правилам. Покровитель сова помогает им добиваться успехов в жизни.

Однако таким людям следует поработать над положительным мышлением, не отказывать себе в положительных эмоциях. Это поможет значительно улучшить жизнь и сделать ее более полной и насыщенной.

 

Какая вы птица за месяцем рождения — январь
Птица-покровитель за месяцем рождения. Фото: google.com

Февраль — позитивные и творческие попугаи

У людей-попугаев творческий склад ума и очень сильная энергетика. Такие лица способны находить вдохновение даже в обыденных вещах. Конечно, они умеют заинтересовать, поднять настроение и часто бывают в центре внимания.

В то же время такие люди нуждаются в личном пространстве и иногда любят уединиться, чтобы отдохнуть от суеты и перевести дыхание.

 

Какая вы птица за месяцем рождения — февраль
Птица-покровитель за месяцем рождения. Фото: google.com

Март — настойчивые и требовательные малиновки

Эти маленькие птички с оранжевым горлышком наделяют такими чертами характера как настойчивость, трудолюбие и убедительность.

Такие люди обладают чрезвычайно сильной волей, требовательны к себе и окружению. Они создают образ железных людей. Однако нередко им не хватает поддержки и дружеского плеча, на которое можно положиться в моменты слабости и поделиться своими тайными страхами.

 

Какая вы птица за месяцем рождения — март
Птица-покровитель за месяцем рождения. Фото: google.com

Апрель — оптимистичные и энергичные канарейки

Родившиеся в апреле люди отличаются оптимизмом, энергичностью, прекрасным чувством юмора и способностью находить положительные стороны даже в неприятных ситуациях.

У людей-канареек очень развита эмпатия, благодаря чему они легко распознают токсические личности. Они легко находят общий язык с людьми, умеют чувствовать их энергию и редко ошибаются в выборе друзей и спутников жизни.

 

Какая вы птица за месяцем рождения — апрель
Птица-покровитель за месяцем рождения. Фото: google.com

Май — уверенные и успешные соловьи

Тем, кто родился в мае, удалось иметь в качестве тотема соловья. Он наделяет уверенностью, силой духа и легкостью.

Такие люди часто становятся успешными, создают свой бизнес. При этом они умеют наслаждаться жизнью, заводить надежных друзей. Люди-соловьи принимают как благосклонность судьбы, так и временные трудности, которые они легко преодолевают.

 

Какая вы птица за месяцем рождения — май
Птица-покровитель за месяцем рождения. Фото: google.com

Июнь — ответственные и целеустремленные голуби

Птица-покровитель голубь наделяет человека лидерскими качествами. Они ответственны, целенаправленны, способны эффективно распределять обязанности.

Однако сила воли, стремление к порядку и соблюдение правил могут вызвать усталость, поэтому им необходимы периоды отдыха и возможность перезагрузки.

 

Какая вы птица за месяцем рождения — июнь
Птица-покровитель за месяцем рождения. Фото: google.com

Июль — честные и надежные орлы

Люди, рожденные в июле, характеризуются уверенностью, честностью и надежностью. Они проявляют себя как прекрасные друзья и верные члены семьи, готовые нести ответственность и оказывать поддержку.

Несмотря на волевой характер, людям-орлам важно чувствовать поддержку со стороны близких, которые могут дать мудрый совет или просто быть рядом в нужный момент.

 

Какая вы птица за месяцем рождения — июль
Птица-покровитель за месяцем рождения. Фото: google.com

Август — отважные и добрые зимородки

Люди, рожденные в последний месяц лета, наделены такими качествами как честность, отважность и доброе сердце.

Они не безразличны к другим, способны поддерживать и помогать бескорыстно. Однако холодность и безразличие других вызывает у них чувство печали. Людям-замородкам необходимы близкие люди, которые могут защитить от негатива и помочь отвлечься от печальных мыслей.

 

Какая вы птица за месяцем рождения — август
Птица-покровитель за месяцем рождения. Фото: google.com

Сентябрь — скромные и сильные ястребы

В начале осени появляются скромные, но сильные духом люди. Птица-покровитель ястреб дарит им такие черты как ответственность, умение преодолевать трудности, неконфликтность.

Люди-ястребы честны и предпочитают не иметь дело с теми, кто не заслуживает доверия. Они никому не позволят унижать себя.

 

Какая вы птица за месяцем рождения — сентябрь
Птица-покровитель за месяцем рождения. Фото: google.com

Октябрь — прямолинейные и легкие лебеди

Люди-лебеди характеризуются прямолинейностью, не терпят обмана и полагаются на факты. Они трудолюбивы, но умеют находить баланс между работой и отдыхом. Для таких людей важно делать паузы и отдыхать, наслаждаясь своими любимыми хобби. В противном случае они рискуют получить выгорание или нервный срыв.

 

Какая вы птица за месяцем рождения — октябрь
Птица-покровитель за месяцем рождения. Фото: google.com

Ноябрь — верные и справедливые петухи

Родившиеся в последний месяц осени становятся преданными друзьями и создают крепкие семьи. Они отличаются любовью к справедливости и трудолюбию. Одна из их суперспособностей — умение замечать настроение окружающих. Они легко находят подход даже к самым упрямым людям.

 

Какая вы птица за месяцем рождения — ноябрь
Птица-покровитель за месяцем рождения. Фото: google.com

Декабрь — сильные и высокоинтеллектуальные вороны

В декабре рождаются чрезвычайно сильные личности, обладающие развитым интеллектом. Люди вороны способны поддержать любой разговор и занимать высокие позиции. Они идеально выполняют свою работу и преуспевают.

Однако как правило они отшельники и время проведено наедине со своими мыслями для них самое ценное.

 

Какая вы птица за месяцем рождения — декабрь
Птица-покровитель за месяцем рождения. Фото: google.com

Напомним, мы писали, какой камень следует выбрать каждому знаку Зодиака, чтобы добиться целей или проработать некоторые проблемы.

Также мы рассказывали, какой цветок является вашим оберегом за месяцем рождения.

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