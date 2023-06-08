Птица-покровитель за месяцем рождения расскажет о вашей уникальности и судьбе

Какая ваша птица-покровитель за месяцем рождения: влияние на судьбу и характер
Согласно альтернативному гороскопу, за каждым месяцем года закреплена птица-покровитель, так или иначе влияющая на характер человека, его особенности и судьбу.
Предлагаем узнать, какая тотемная птица отвечает именно за ваш месяц и какими уникальными чертами она вас наделяет. Эти знания помогут положительно повлиять на вашу судьбу. Об этом пишет SlovoFraza.
Январь — сдержанные и собранные совы
Родившиеся в январе имеют такие же черты характера, как сдержанность, тактичность, собранность. Люди-совы имеют аналитическое мышление и живут по своим правилам. Покровитель сова помогает им добиваться успехов в жизни.
Однако таким людям следует поработать над положительным мышлением, не отказывать себе в положительных эмоциях. Это поможет значительно улучшить жизнь и сделать ее более полной и насыщенной.
Февраль — позитивные и творческие попугаи
У людей-попугаев творческий склад ума и очень сильная энергетика. Такие лица способны находить вдохновение даже в обыденных вещах. Конечно, они умеют заинтересовать, поднять настроение и часто бывают в центре внимания.
В то же время такие люди нуждаются в личном пространстве и иногда любят уединиться, чтобы отдохнуть от суеты и перевести дыхание.
Март — настойчивые и требовательные малиновки
Эти маленькие птички с оранжевым горлышком наделяют такими чертами характера как настойчивость, трудолюбие и убедительность.
Такие люди обладают чрезвычайно сильной волей, требовательны к себе и окружению. Они создают образ железных людей. Однако нередко им не хватает поддержки и дружеского плеча, на которое можно положиться в моменты слабости и поделиться своими тайными страхами.
Апрель — оптимистичные и энергичные канарейки
Родившиеся в апреле люди отличаются оптимизмом, энергичностью, прекрасным чувством юмора и способностью находить положительные стороны даже в неприятных ситуациях.
У людей-канареек очень развита эмпатия, благодаря чему они легко распознают токсические личности. Они легко находят общий язык с людьми, умеют чувствовать их энергию и редко ошибаются в выборе друзей и спутников жизни.
Май — уверенные и успешные соловьи
Тем, кто родился в мае, удалось иметь в качестве тотема соловья. Он наделяет уверенностью, силой духа и легкостью.
Такие люди часто становятся успешными, создают свой бизнес. При этом они умеют наслаждаться жизнью, заводить надежных друзей. Люди-соловьи принимают как благосклонность судьбы, так и временные трудности, которые они легко преодолевают.
Июнь — ответственные и целеустремленные голуби
Птица-покровитель голубь наделяет человека лидерскими качествами. Они ответственны, целенаправленны, способны эффективно распределять обязанности.
Однако сила воли, стремление к порядку и соблюдение правил могут вызвать усталость, поэтому им необходимы периоды отдыха и возможность перезагрузки.
Июль — честные и надежные орлы
Люди, рожденные в июле, характеризуются уверенностью, честностью и надежностью. Они проявляют себя как прекрасные друзья и верные члены семьи, готовые нести ответственность и оказывать поддержку.
Несмотря на волевой характер, людям-орлам важно чувствовать поддержку со стороны близких, которые могут дать мудрый совет или просто быть рядом в нужный момент.
Август — отважные и добрые зимородки
Люди, рожденные в последний месяц лета, наделены такими качествами как честность, отважность и доброе сердце.
Они не безразличны к другим, способны поддерживать и помогать бескорыстно. Однако холодность и безразличие других вызывает у них чувство печали. Людям-замородкам необходимы близкие люди, которые могут защитить от негатива и помочь отвлечься от печальных мыслей.
Сентябрь — скромные и сильные ястребы
В начале осени появляются скромные, но сильные духом люди. Птица-покровитель ястреб дарит им такие черты как ответственность, умение преодолевать трудности, неконфликтность.
Люди-ястребы честны и предпочитают не иметь дело с теми, кто не заслуживает доверия. Они никому не позволят унижать себя.
Октябрь — прямолинейные и легкие лебеди
Люди-лебеди характеризуются прямолинейностью, не терпят обмана и полагаются на факты. Они трудолюбивы, но умеют находить баланс между работой и отдыхом. Для таких людей важно делать паузы и отдыхать, наслаждаясь своими любимыми хобби. В противном случае они рискуют получить выгорание или нервный срыв.
Ноябрь — верные и справедливые петухи
Родившиеся в последний месяц осени становятся преданными друзьями и создают крепкие семьи. Они отличаются любовью к справедливости и трудолюбию. Одна из их суперспособностей — умение замечать настроение окружающих. Они легко находят подход даже к самым упрямым людям.
Декабрь — сильные и высокоинтеллектуальные вороны
В декабре рождаются чрезвычайно сильные личности, обладающие развитым интеллектом. Люди вороны способны поддержать любой разговор и занимать высокие позиции. Они идеально выполняют свою работу и преуспевают.
Однако как правило они отшельники и время проведено наедине со своими мыслями для них самое ценное.
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