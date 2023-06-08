Птах-покровитель за місяцем народження розповість про вашу унікальність та долю

Дівчина фотографується з дикою совою. Фото: freepik.com

Згідно з альтернативним гороскопом, за кожним місяцем року закріплений птах-покровитель, який так чи інакше впливає на характер людини, її особливості та долю.

Пропонуємо дізнатися, який тотемний птах відповідає саме за ваш місяць та якими унікальними рисами він вас наділяє. Ці знання допоможуть позитивно вплинути на вашу долю. Про це пише SlovoFraza.

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Січень — стримані та зібрані сови

Ті, хто народився у січні мають таки риси характеру, як стриманість, тактовність, зібраність. Люди-сови мають аналітичне мислення та живуть за своїми правилами. Покровитель сова допомагає їм досягати успіхів у житті.

Проте таким людям слід попрацювати над позитивним мисленням, не відмовляти собі в позитивних емоціях. Це допоможе значно покращити життя і зробити його більш повним та насиченим.

Птах-покровитель за місяцем народження. Фото: google.com

Лютий — позитивні та творчі папуги

У людей-папуг творчий склад розуму та надзвичайно сильна енергетика. Такі особи здатні знаходити натхнення навіть у повсякденних речах. Звичайно, вони вміють зацікавити, підняти настрій та часто бувають у центрі уваги.

Водночас такі люди потребують особистого простору і часом люблять усамітнитеся, щоб відпочити від метушні та перевести дихання.

Птах-покровитель за місяцем народження. Фото: google.com

Березень — наполегливі та вимогливі малинівки

Ці маленькі пташки з помаранчевою грудкою наділяють такими рисами характеру як наполегливість, працьовитість та переконливість.

Такі люди мають надзвичайно сильну волю, вимогливі до себе та оточення. Вони створюють образ залізних людей. Однак не рідко їм не вистачає підтримки та дружнього плеча, на яке можна покластися у моменти слабкості та поділитися своїми таємними страхами.

Птах-покровитель за місяцем народження. Фото: google.com

Квітень — оптимістичні та енергійні канарки

Люди, що народилися у квітні, відрізняються оптимізмом, енергійністю, прекрасним почуттям гумору та здатністю знаходити позитивні сторони навіть у неприємних ситуаціях.

У людей-канарок дуже розвинена емпатія, завдяки чому вони легко розпізнають токсичних особистостей. Вони легко знаходять спільну мову з людьми, вміють відчувати їхню енергію та рідко помиляються у виборі друзів та супутників життя.

Птах-покровитель за місяцем народження. Фото: google.com

Травень — впевнені та успішні солов'ї

Тим, хто народився у травні, пощастило мати у якості тотема солов'я. Він наділяє впевненістю, силою духу та легкістю.

Такі люди часто стають успішними, створюють власний бізнес. При цьому вони вміють насолоджуватися життям, заводити надійних друзів. Люди-солов'ї приймають як прихильність долі, так і тимчасові труднощі, які вони легко долають.

Птах-покровитель за місяцем народження. Фото: google.com

Червень — відповідальні та цілеспрямовані голуби

Птах-покровитель голуб наділяє людину лідерськими якостями. Вони відповідальні, цілеспрямовані, здатні ефективно розподіляти обов'язки.

Однак, сила волі, прагнення до порядку та дотримання правил можуть викликати втому, тому їм необхідні періоди відпочинку та можливість перезавантаження.

Птах-покровитель за місяцем народження. Фото: google.com

Липень — чесні та надійні орли

Люди, народжені у липні, характеризуються впевненістю, чесністю та надійністю. Вони проявляють себе як прекрасні друзі та віддані члени сім'ї, готові нести відповідальність і надавати підтримку.

Попри вольовий характер, людям-орлам важливо відчувати підтримку з боку близьких, які можуть дати мудру пораду або просто бути поруч у потрібний момент.

Птах-покровитель за місяцем народження. Фото: google.com

Серпень — відважні та добрі зимородки

Люди народжені в останній місяць літа наділені такими якостями як чесність, відважність та добре серце.

Вони не байдужі до інших, здатні підтримувати та допомагати безкорисливо. Проте холодність та байдужість інших викликає у них почуття смутку. Людям-замородкам необхідні близькі люди, які можуть захистити від негативу та допомогти відволіктися від сумних думок.

Птах-покровитель за місяцем народження. Фото: google.com

Вересень — скромні та сильні яструби

На початку осені з'являються скромні, але сильні духом люди. Птах-покровитель яструб дарує їм такі риси як відповідальність, вміння долати труднощі, неконфліктність.

Люди-яструби чесні та воліють не мати справу з тими, хто не заслуговує на довіру. Вони нікому не дозволять принижувати себе.

Птах-покровитель за місяцем народження. Фото: google.com

Жовтень — прямолінійні та легкі лебеді

Люди-лебеді характеризуються прямолінійністю, не терплять обману та покладаються на факти. Вони працьовиті, але вміють знаходити баланс між роботою та відпочинком. Для таких людей надважливо робити паузи та відпочивати, насолоджуючись своїми улюбленими хобі. Інакше вони ризикують отримати вигорання або нервовий зрив.

Птах-покровитель за місяцем народження. Фото: google.com

Листопад — віддані та справедливі півні

Ті, хто народився в останній місяць осені, стають відданими друзями та створюють міцні сім'ї. Вони відрізняються любов'ю до справедливості та працьовитості. Одна з їх суперздібностей — вміння помічати настрій оточуючих. Вони легко знаходять підхід навіть до найвпертіших людей.

Птах-покровитель за місяцем народження. Фото: google.com

Грудень — сильні та високоінтелектуальні ворони

У грудні народжуються надзвичайно сильні особистості, які мають розвинений інтелект. Люди ворони здатні підтримати будь-яку розмову і займати високі позиції. Вони ідеально виконують свою роботу та досягають успіху.

Проте як правило вони самітники й час проведений наодинці зі своїми думками для них найцінніший.

Птах-покровитель за місяцем народження. Фото: google.com

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