Переход на летнее время принесет много положительной энергии трем знакам зодиака — астропрогноз

Какие знаки зодиака расцветут после 25 марта: переход на летнее время подарит прилив энергии
В скором времени в Украине стрелки часов будут переведены на один час вперед. Большинство людей очень тяжело переживают этот период. Тем не менее, для трех представителей зодиакального круга это станет дополнительным энергетическим толчком улучшить свою жизнь.
Астрологи рассказали, кто из знаков зодиака станет энергичным, продуктивным и счастливым после 25 марта.
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Когда в Украине переходят на летнее время
В Украине, как и в Европе, переход на летнее время состоится в последнее воскресенье марта. Поэтому это произойдет уже в эти выходные — в ночь с 25 на 26 марта. Стрелки на один час вперед будут переведены в 3:00 утра.
Знаки зодиака, чья жизнь изменится к лучшему после 25 марта
Рак
Представители этого знака зодиака больше всего ценят домашний уют, они легко откажутся от вечеринок и встреч, чтобы отдохнуть дома за любимым делом или в кругу семьи. Зимой они вообще готовы отказаться от выхода на улицу.
Однако с наступлением тепла заставить раков подышать свежим воздухом и погреться в первых лучах солнца будет значительно легче. Это ведь пойдет им только на пользу, зарядит энергией. После 25 марта Раки проснутся от зимней спячки и, наконец, станут продуктивными и энергичными.
Лев
Львы обожают быть в центре внимания и слышать восхищение и комплименты в свою сторону. Когда они этого не получают, могут даже впасть в апатию или депрессивное состояние и потерять любую мотивацию.
Однако еще один час светового дня может их мотивировать гораздо лучше. Ощущение наступления весны и ласковые солнечные лучики позволят представителям этого зодиака знака расцветать и сиять еще ярче. После 25 марта они с новыми силами "устремятся в бой", чтобы достичь своих целей.
Козерог
Козероги — наиболее целенаправленные и трудолюбивые знаки зодиака. Они умеют ставить перед собой цель и добиваться ее.
А после 25 марта у них появится еще большее мотивации и энергии. Этот дополнительный час светового дня они будут использовать по полной!
Напомним, мы писали, какие знаки зодиака могут предсказывать будущее. Их подсознание наделено большой чувствительностью, тесно связанной с эмоциями.
Ранее мы рассказывали, каких представителей зодиакального круга ждет щедрый прилив денег в конце первого месяца весны. Кто получит повышение, а кто — новые перспективные источники дохода.