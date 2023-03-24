Перехід на літній час принесе багато позитивної енергії трьом знакам зодіаку — астропрогноз

Які знаки зодіаку розквітнуть після 25 березня: перехід на літній час подарує прилив енергії
Незабаром в Україні стрілки годинника будуть переведені на одну годину вперед. Більшість людей дуже важко переживають цей період. Проте для трьох представників зодіакального кола це стане додатковим енергетичним поштовхом покращити своє життя.
Астрологи розповіли, хто зі знаків зодіаку стане енергійним, продуктивним та щасливим після 25 березня.
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Коли в Україні переходять на літній час
В Україні, як і в Європі, перехід на літній час відбудеться в останню неділю березня. Тож це відбудеться вже цими вихідними — в ніч з 25 на 26 березня. Стрілки на одну годину вперед будуть переведені о 3:00 годині ранку.
Знаки Зодіаку, чиє життя зміниться на краще після 25 березня
Рак
Представники цього знаку зодіаку найбільше цінують домашній затишок, вони легко відмовляться від вечірок та зустрічей задля того, щоб відпочити вдома за улюбленою справою чи в колі родини. Взимку вони взагалі готові відмовитися від виходу на вулицю.
Проте з настанням тепла, змусити раків подихати свіжим повітрям та погрітися у перших промінчиках сонця буде значно легше. Адже це піде їм тільки на користь, зарядить енергією. Після 25 березня Раки прокинуться від зимової сплячки та нарешті стануть продуктивними та енергійними.
Лев
Леви обожнюють бути в центрі уваги та чути захоплення й компліменти у свою сторону. Коли вони цього не отримують, то можуть навіть впасти в апатію чи депресивний стан й втратити будь-яку мотивацію.
Проте ще одна година світлового дня може їх змотивувати значно краще. Відчуття настання весни та ласкаві сонячні промінчики дозволять представникам цього знаку зодіаку розквітати та сяяти ще яскравіше. Після 25 березня вони з новими силами "кинуться до бою", щоб досягнути своїх цілей.
Козеріг
Козероги — найбільш цілеспрямовані та працьовиті знаки зодіаку. Вони вміють ставити перед собою мету та досягати її.
А після 25 березня у них з'явиться ще більше мотивації та енергії. Цю додаткову годину світлового дня вони будуть використовувати на повну!
Нагадаємо, ми писали, які знаки зодіаку можуть передбачати майбутнє. Їхня підсвідомість наділена великою чутливістю, тісно пов’язаною з емоціями.
Раніше ми розповідали, на яких представників зодіакального кола чекає щедрий прилив грошей наприкінці першого місяця весни. Хтось отримає підвищення, а хтось — нові перспективні джерела доходу.