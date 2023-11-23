Какие знаки Зодиака станут владельцами дома в 2024 году — кому повезет

Маленький дом и ключи в руках человека. Фото: Pinterest

Для некоторых представителей зодиакального созвездия 2024 год будет по-настоящему счастливым, ведь им удастся получить новую крышу над головой. Астрологи рассказали о том, какие пять знаков Зодиака приобретут собственное жилье в следующем году.

О том, каким знакам Зодиака удастся купить свой дом, читайте в материале Новини.LIVE.

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Козерог

Представители этого зодиакального знака носят амбициозность и очень сильный характер, благодаря чему они умеют достигать своих целей. Козерог захочет акцентировать свое внимание на создании прочного фундамента, поэтому он может стать хозяином дома в 2024 году.

Символ знака Зодиака Козерог. Фото: Freepik

Телец

Этот знак Зодиака довольно часто имеет стабильность в сфере финансов, а также практическое мышление, поэтому всегда думает о том, чтобы иметь свой дом. Телец умеет экономить, поэтому звезды говорят, что ему повезет в 2024 году, ведь мечта приобрести дом сбудется.

Символ знака Зодиака Телец. Фото: Freepik

Рак

На первом месте для представителей Рака стоит создание безопасного пространства не только для себя, но и для семьи. Поэтому гороскоп обещает этому зодиакальному знаку все необходимые материальные условия, кредит или поддержку близких, благодаря чему он сможет купить недвижимость.

Символ знака Зодиака Рак. Фото: Freepik

Дева

Этот зодиакальный знак точно знает, как правильно планировать, экономить и грамотно распределять деньги. Поэтому астрологи говорят, что очень высок шанс, что в следующем году представители этого зодиакального созвездия станут владельцами нового жилья.

Символ знака Зодиака Дева. Фото: Freepik

Скорпион

Астрологи считают этот знак Зодиака изобретательным и выносливым, смело идущим к своей цели. Звезды показывают, что представители Скорпиона вполне имеют высокий шанс стать владельцем дома в 2024 году, не исключено, что в этом им помогут родственники или банк.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака смогут занять руководящие должности в 2024 году.

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