Что ждет каждый знак зодиака в полнолуние 7 марта — подробный астропрогноз

Вскоре мартовская полная Луна подарит знакам зодиака мудрость и зрелость

Уже во вторник, 7 марта, на небе засияет полная Луна, которая по-разному повлияет на жизнь представителей зодиакального круга. Но каждого будет ждать особый сюрприз, поскольку полнолуние пройдет под знаком Девы и раскроет чувство преданности и мудрости.

Астрологи рассказали, как мартовская полная Луна повлияет на жизнь каждого знака зодиака.

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Овен

Чтобы встретить это полнолуние без потрясений, Овнам придется проявить свое мужество и решительность. В этот день их ждет тяжелая и ответственная работа. Но это будет удачное время для работы над собственным проектом или поставленной целью.

Телец

Для Тельцов полная Луна станет хорошим периодом для налаживания и развития отношений. Звезды советуют окружить себя людьми, с которыми у вас есть прекрасные отношения. Тельцы в паре получат возможность разжечь огонь любви.

Близнецы

Астропрогноз для Близнецов не слишком положительный, однако, как подчеркивают астрологи: им хватит сил спокойно доплыть до берега. Несмотря на профессиональные амбиции, больше всего мыслей будет занимать семья. Возможно, вы озабочены переездом, болезнью близкого человека или покупкой недвижимости… все события, требующие вашего безусловного присутствия и поддержки.

Рак

Звезды советуют представителям этого знака зодиака беречь свое психическое здоровье. Ракам следует воспользоваться положительной энергией мартовской полной Луны, чтобы снова сосредоточиться на главном, прислушаться к своему внутреннему голосу, восстановить мирную связь с собой. Это удачное время для самоанализа и саморазвития.

Лев

В это полнолуние Львам следует подвести итоги своего финансового положения, чтобы избежать неприятных сюрпризов и сохранить комфорт. Будьте уверены, если вы потратите время на оценку плюсов и минусов своих покупок, вы в конечном счете оставите балансовый отчет, богатый выводами и рекомендациями.

Дева

Девы, духовная сила Луны в этот период в ваших руках. Поэтому пора показать миру, кто вы. Можно добиться успеха во многих областях жизни. А ваши добрые манеры и мудрость помогут найти общий язык с кем угодно.

Весы

Полная Луна поддержит знак Весы, чтобы они могли отдохнуть от хаоса жизни и сориентироваться. Это полнолуние осветит ваши самые интимные потребности, предложит вам расслабиться и сделать глубокий вдох.

Скорпион

В этот вторник Скорпионы должны забыть весь негатив, откройте двери для счастья и позитива. Наденьте свою красивую улыбку и сияйте. Вы имеете полное право наслаждаться успехом и популярностью, которых вам удалось добиться в последнее время.

Стрелец

Долгое время стрельцы имели значительную ответственность, выполняли огромную работу и контролировали тяжелые проекты. Пришло время пожинать плоды своего труда. Ожидайте признания и возможного повышения, а к тому времени позаботьтесь о своей семье.

Козерог

Жизнь будет казаться яркой и будет полна первых стартов, новых начинаний. У вас будет шанс начать свою жизнь с чистого листа и на хорошем основании. В это полнолуние не помешает заняться самоанализом, чтобы узнать себя лучше.

Водолей

Лучший совет, который могли бы дать вам астрологи, – приблизить своих врагов, чтобы лучше их понимать и контролировать. Полная Луна попросит вас оставаться мудрыми, внимательными и зрелыми в принятии решений. Ссоры не помогут вам развиваться в конкретных аспектах жизни.

Рыбы

Полнолуние приглашает Рыб сделать любовь своим приоритетом во всех сферах. Вам придется с любовью вкушать и воспринимать все стороны своей жизни.

Напомним, мы публиковали подробный гороскоп для каждого знака зодиака на март 2023 года. Каким будет первый месяц весны и кому он принесет успех, читайте по ссылке.