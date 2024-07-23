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Гороскоп Таро на неделю 22-28 июля: Овнам — резкие изменения, Девам — награда

23 июля 2024 07:04
Светлана Горох - Редактор
Светлана Горох
Редактор
Гороскоп Таро на неделю 22-28 июля 2024 для всех знаков Зодиака — что ждет
Гадание на картах Таро. Фото: google.com
Светлана Горох - Редактор
Светлана Горох
Редактор

Завтрашний день всегда скрывает в себе особую магию ожидания, но что если мы могли бы заглянуть в будущее на целую неделю? Гороскоп Таро на период с 22 по 28 июля обещает чрезвычайные открытия и изменения для каждого знака Зодиака. Для некоторых это будет время, когда старые планы обретают новое дыхание, а для других — возможность получить желаемое вознаграждение.

Чего ждать от этой недели 22-28 июля, узнаем вместе. Гороскоп Таро поможет вам принять мудрые решения и планировать свои следующие шаги с уверенностью и заранее.

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Овен

Представителям данного знака Зодиака в период с 22 по 28 июля следует готовиться к резким изменениям в сфере карьеры или любой другой социальной активности. В финансовых вопросах возможен прогресс, а в личной жизни — затишье.

 

Гороскоп Таро на неделю 22-28 июля - Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 2

Телец

Гороскоп по картам Таро прогнозирует Тельцам удачную неделю. Многим представителям этого знака Зодиаку удастся реализовать свои замыслы. Хорошее время для новых проектов, инициатив. Неделя также удачна в плане финансов. В личной жизни возможны приятные сюрпризы, вы также ощутите поддержку своего партнера.

 

Гороскоп Таро на неделю 22-28 июля.
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 4Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 5Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 6Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 7Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 8Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 9Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 10Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 11Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 12Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 13Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 14Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 15Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 16Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 17Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 18Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 19Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 20Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 21Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 22Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 23Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 24Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 25Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 26Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 27Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 28Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 29Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 30Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 31Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 32

Близнецы

Гороскоп Таро на неделю 22-28 июля предсказывает Близнецам налаживание социальных связей. Любые переговоры будут удачными. Можно мириться с теми, с кем были в ссоре. Свидание и встречи также пройдут как по маслу. Кроме этого, этот период порадует новостями о деньгах и гармонии в личных отношениях.

 

Гороскоп Таро на неделю 22-28 июля - Близнецы.
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 34

Рак

Раки на этой недели могут рассчитывать на стабильность и уверенность в сфере карьеры и финансов. В личных отношениях возможны яркие события. Представители этого знака будут проявлять инициативу и, наконец, ощутят свою самодостаточность.

 

Гороскоп Таро на неделю 22-28 июля.
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 36

Лев

Неделя с 22 по 28 июля по прогнозам карт Таро может запомниться приятными событиями в разных сферах жизни. Положительно решатся вопросы, связанные с бизнесом, деньгами, имуществом. Львы смело могут потратить деньги на удовольствие. Если вы ищете жилье или готовитесь к переезду, все завершится успешно. В личной жизни — романтика и активные ухаживания.

 

Гороскоп Таро на неделю 22-28 июля.
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 38

Дева

Наконец-то Девы получат награду, которую заслужили. Гороскоп Таро на неделю 22-28 предсказывает благоприятное время для сфер карьеры и финансов. Возможно повышение в должности или рост доходов. Однако в отношениях с партнером или в семье возможны конфликты. Следует проявить терпение и не искать повода упрекнуть или проконтролировать.

 

Гороскоп Таро на неделю 22-28 июля.
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 40

Весы

Весы смогут выйти из кризисного периода на этой неделе. Есть шанс окончить давний конфликт или закрыть сложный вопрос. В материальных, имущественных вопросах пауза, время для размышлений и взвешивания вариантов. В личной жизни возможен новый яркий роман, страстные, сексуальные отношения.

 

Гороскоп Таро на неделю 22-28 июля.
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 42

Скорпион

Интересная неделя для Скорпионов. Атмосфера на рабочем месте будет радовать бизнес покажет рост. Представители этого знака Зодиака могут получить заманчивое предложение. Финансовые дела будут двигаться медленно. А вот в личных отношениях следует ждать неожиданных событий, но в хорошем смысле.

 

Гороскоп Таро на неделю 22-28 июля - Скорпион.
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 44

Стрелец

Вероятны сложности на работе или бизнесе. Гороскоп Таро советует Стрельцам проявлять практичность и уделять больше времени своим проектам или работе. В любовных отношениях возможно недоразумение, скрытый конфликт, когда люди предпочитают молчать, чтобы не сделать худшего или избежать скандала.

 

Гороскоп Таро на неделю 22-28 июля.
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 46

Козерог

Эта неделя 22-28 июля будет положительной. Козероги получат новый импульс для достижения своих целей. Это время для активных действий и решения серьезных проблем. Вы сможете найти нестандартное решение, проявить мастерство и сноровку. В личной жизни судьба повернется к вам светлой стороной.

 

Гороскоп Таро на неделю 22-28 июля - Козерог.
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 48

Водолей

В рабочих вопросах может возникнуть неопределенность, сомнения в том, как действовать дальше. Может, придется искать компромисс. Финансовое положение при этом будет стабильным. В личной жизни не все гладко. Водолеи могут испытывать чрезмерную обеспокоенность или стресс через партнера. Возможны обиды, ощущение недооцененности.

 

Гороскоп Таро на неделю 22-28 июля.
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 50

Рыбы

По прогнозам карт Таро неделя может принести успешное завершение какого-либо дела, проекта, задания. Карьера или бизнес могут пойти в гору. В личной жизни будут перемены: неожиданное знакомство, изменение статуса отношений.

 

Гороскоп Таро на неделю 22-28 июля.
Знак Зодиака рыбы. Фото: freepik.com

 

Ранее мы рассказывали, какие три знака Зодиака получат невероятные новости до конца июля.

Напомним, мы писали, кто из знаков Зодиака сможет разбогатеть до конца лета.

Также предлагаем воспользоваться подробным лунным календарем дел на июль 2024 года, чтобы не упустить самые удачные дни второго месяца лета.

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