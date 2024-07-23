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Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода

23 липня 2024 07:04
Світлана Горох - Редактор
Світлана Горох
Редактор
Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня 2024 року для всіх знаків Зодіаку — що чекає
Ворожіння на картах Таро. Фото: google.com
Світлана Горох - Редактор
Світлана Горох
Редактор

Завтрашній день завжди приховує в собі особливу магію очікування, але що, якщо ми могли б зазирнути у майбутнє на цілий тиждень? Гороскоп Таро на період з 22 по 28 липня обіцяє надзвичайні відкриття та зміни для кожного знаку Зодіаку. Для деяких це буде час, коли старі плани знаходять нове дихання, а для інших — можливість отримати бажану винагороду.

Чого очікувати від цього тижня 22-28 липня, дізнаймось разом. Гороскоп Таро допоможе вам прийняти мудрі рішення та планувати свої наступні кроки з впевненістю і заздалегідь.

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Овен

Представникам даного знаку Зодіаку у період з 22 по 28 липня варто готуватися до різких змін у сфері кар'єри або будь-якої іншої соціальної активності. У фінансових питаннях можливий прогрес, а в особистому житті — затишшя.

 

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 2

Телець

Гороскоп за картами Таро прогнозує Тельцям вдалий тиждень. Багатьом представникам цього знаку Зодіаку вдасться втілити свої задуми. Гарний час для нових проєктів, ініціатив. Тиждень також вдалий у плані фінансів. В особистому житті можливі приємні сюрпризи, ви також відчуєте підтримку свого партнера. 

 

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 4 Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 5Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 6Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 7Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 8Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 9Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 10Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 11Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 12Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 13Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 14Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 15Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 16Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 17Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 18Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 19Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 20Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 21Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 22Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 23Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 24Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 25Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 26Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 27Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 28Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 29Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 30Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 31Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 32

Близнюки

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня пророкує Близнюкам налагодження соціальних зв'язків. Будь-які переговори будуть вдалими. Можна миритися з тими, з ким були у сварці. Побачення та зустрічі також пройдуть як по маслу. Крім цього, цей період порадує новинами про гроші і гармонією в особистих стосунках.

 

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 34

Рак

Раки цього тижня можуть розраховувати на стабільність та впевненість у сфері кар'єри та фінансів. У особистих відносинах можливі яскраві події. Представники цього знаку виявлятимуть ініціативу та нарешті відчують свою самодостатність.

 

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 36

Лев

Тиждень з 22 по 28 липня за прогнозами карт Таро може запам'ятатися приємними подіями у різних сферах життя. Позитивно вирішаться питання, пов'язані з бізнесом, грошима, майном. Леви сміливо можуть витратити гроші на задоволення. Якщо ви шукаєте житло або готуєтеся до переїзду, все завершиться вдало. В особистому житті — романтика та активні залицяння.

 

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 38

Діва

Нарешті Діви отримають нагороду, на яку заслужили. Гороскоп Таро на тиждень 22-28 пророкує сприятливий час для сфер кар'єри та фінансів. Можливе підвищення у посаді або ж зростання доходів. Проте, у відносинах з партнером чи в сім'ї можливі конфлікти. Варто проявити терпіння й не шукати приводу дорікнути або проконтролювати. 

 

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 40

Терези

Терези зможуть вийти з кризового періоду на цьому тижні. Є шанс закінчити давній конфлікт або закрити складне питання. У матеріальних, майнових питаннях — пауза, час для роздумів та зважування варіантів. В особистому житті — можливий новий яскравий роман, пристрасні, сексуальні стосунки.

 

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 42

Скорпіон

Цікавий тиждень для Скорпіонів. Атмосфера на робочому місці радуватиме, бізнес покаже зростання. Представники цього знаку Зодіаку можуть отримати привабливу пропозицію. Фінансові справи рухатимуться повільно. А от у особистих відносинах слід чекати несподіваних подій, але у хорошому сенсі. 

 

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 44

Стрілець

Імовірні складнощі на роботі чи бізнесі. Гороскоп Таро радить Стрільцям проявляти практичність та приділяти більше часу своїм проєктам або роботі. У любовних стосунках можливе непорозуміння, прихований конфлікт, коли люди вважають за краще мовчати, щоб не зробити гіршого чи уникнути скандалу.

 

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 46

Козеріг

Цей тиждень 22-28 липня буде позитивним. Козероги отримають новий імпульс для досягнення своїх цілей. Це час для активних дій та розв'язання серйозних проблем. Ви зможете знайти нестандартне рішення, проявити майстерність та вправність. В особистому житті доля повернеться до вас світлою стороною.

 

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 48

Водолій

У робочих питаннях може виникнути невизначеність, сумніви щодо того, як діяти далі. Можливо, доведеться шукати компроміс. Фінансове становище при цьому буде стабільним. В особистому житті не все гладко. Водолії можуть відчувати надмірне занепокоєння чи стрес через партнера. Можливі образи, відчуття недооціненості.

 

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня: Овнам — різкі зміни, Дівам — нагорода - фото 50

Риби

За прогнозами карт Таро тиждень може принести успішне завершення якоїсь справи, проєкту, завдання. Кар'єра чи бізнес можуть піти у гору. В особистому житті будуть зміни: несподіване знайомство, зміна статусу відносин.

 

Гороскоп Таро на тиждень 22-28 липня — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

 

Раніше ми розповідали, які три знаки Зодіаку отримають неймовірні новини до кінця липня. 

Нагадаємо, ми писали, хто зі знаків Зодіаку зможе розбагатіти до кінця літа. 

Також пропонуємо скористатися детальним місячним календарем справ на липень 2024 року, щоб не проґавити найвдаліші дні другого місяця літа.

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