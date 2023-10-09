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Гороскоп на 9 октября: Близнецам — знакомства, а Козерогам — испытания

9 октября 2023 05:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков Зодиака
Звезды в небе. Фото: Pixabay
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 9 октября, день очень активной, мощной и одновременно благоприятной энергии. Астрологи советуют контролировать все свои действия, чтобы не создать проблем.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в это воскресенье.

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Выберите знак Зодиака, чтобы прочесть гороскоп на 9 октября:

Овен

Этот день благоприятен для решения сложных задач, а также для новых начинаний. Астрологи советуют найти или по крайней мере подумать над новым источником прибыли.

Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака - Овен.

Телец

В этот день представителям этого звездного знака рекомендуют быть внимательными с деньгами и научиться правильно ими распоряжаться. Тратить все за один раз — не самая лучшая идея.

Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака.

Близнецы

Для Близнецов астрологи прогнозируют дружелюбный день и положительную энергетику. Очень важно общаться, знакомиться и устанавливать связи с новыми людьми. Впоследствии они могут сыграть немаловажную роль в вашей жизни.

Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака.

Рак

В этот день кому-нибудь из знакомых или близких понадобится ваша помощь. Приложите максимум усилий, чтобы помочь человеку преодолеть трудности. Это обязательно вернется к вам сторицей.

Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака.

Лев

В этот день Львам следует сосредоточиться на построении своей карьеры. Сегодня для этого будет множество возможностей.

Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака.

Дева

Девам следует обязательно уделить внимание своему здоровью. Ведь потом проблемы могут только усугубиться.

Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака.

Весы

Для Весов — день отношений. Если у вас есть какие-то нерешенные вопросы со второй половинкой — сегодня есть хорошая возможность все выяснить и поставить точки над "i".

Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака - Весы

Скорпион

Этот день для Скорпионов наделен творческими аспектами. Очень важно заняться тем, что доставит вам удовольствие и освободит разум от негативных мыслей.

Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака - Скорпион.

Стрелец

Для Стрельцов в этот день советуют заняться обустройством дома. Если вы давно планировали ремонт или перестановку мебели, самое время это сделать сегодня.

Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака.

Козерог

Сегодняшний день для Козерогов похож на испытание. Если вы будете гибкими и сможете быстро адаптироваться к обстоятельствам, то все дела будут идти очень хорошо.

Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака - Козерог.

Водолей

Астрологи советуют подумать Водолеям об инвестициях. Понедельник — отличный день для того, чтобы вложить деньги в интересный и перспективный проект.

Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака.

Рыбы

В этот день Рыбам следует "отключить" разум и прислушиваться к своему внутреннему "Я" и интуиции. В таком случае все дела и начинания будут успешными.

Гороскоп на 9 октября для всех знаков Зодиака.

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака являются настоящими меланхоликами в жизни.

Раньше мы рассказывали о том, каким знакам Зодиака лучше не занимать деньги.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака считаются самыми хитрыми из всех.

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