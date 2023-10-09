Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 9 октября: Близнецам — знакомства, а Козерогам — испытания
Сегодня, 9 октября, день очень активной, мощной и одновременно благоприятной энергии. Астрологи советуют контролировать все свои действия, чтобы не создать проблем.
Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в это воскресенье.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочесть гороскоп на 9 октября:
Овен
Этот день благоприятен для решения сложных задач, а также для новых начинаний. Астрологи советуют найти или по крайней мере подумать над новым источником прибыли.
Телец
В этот день представителям этого звездного знака рекомендуют быть внимательными с деньгами и научиться правильно ими распоряжаться. Тратить все за один раз — не самая лучшая идея.
Близнецы
Для Близнецов астрологи прогнозируют дружелюбный день и положительную энергетику. Очень важно общаться, знакомиться и устанавливать связи с новыми людьми. Впоследствии они могут сыграть немаловажную роль в вашей жизни.
Рак
В этот день кому-нибудь из знакомых или близких понадобится ваша помощь. Приложите максимум усилий, чтобы помочь человеку преодолеть трудности. Это обязательно вернется к вам сторицей.
Лев
В этот день Львам следует сосредоточиться на построении своей карьеры. Сегодня для этого будет множество возможностей.
Дева
Девам следует обязательно уделить внимание своему здоровью. Ведь потом проблемы могут только усугубиться.
Весы
Для Весов — день отношений. Если у вас есть какие-то нерешенные вопросы со второй половинкой — сегодня есть хорошая возможность все выяснить и поставить точки над "i".
Скорпион
Этот день для Скорпионов наделен творческими аспектами. Очень важно заняться тем, что доставит вам удовольствие и освободит разум от негативных мыслей.
Стрелец
Для Стрельцов в этот день советуют заняться обустройством дома. Если вы давно планировали ремонт или перестановку мебели, самое время это сделать сегодня.
Козерог
Сегодняшний день для Козерогов похож на испытание. Если вы будете гибкими и сможете быстро адаптироваться к обстоятельствам, то все дела будут идти очень хорошо.
Водолей
Астрологи советуют подумать Водолеям об инвестициях. Понедельник — отличный день для того, чтобы вложить деньги в интересный и перспективный проект.
Рыбы
В этот день Рыбам следует "отключить" разум и прислушиваться к своему внутреннему "Я" и интуиции. В таком случае все дела и начинания будут успешными.
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