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Гороскоп на 9 жовтня: Близнюкам — знайомства, а Козерогам — випробовування

9 жовтня 2023 05:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на сьогодні, 9 жовтня, для всіх знаків Зодіаку
Зірки на небі. Фото: Pixabay
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 9 жовтня — день дуже активної, потужної та водночас сприятливої енергії. Астрологи радять контролювати усі свої дії для того, щоб не створити проблем.  

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цю неділю. 

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 9 жовтня:

Овен

Цей день сприятливий для вирішення найскладніших завдань, а також для нових починань. Астрологи радять знайти, або принаймні подумати над новим джерелом прибутку. 

Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Овен

Телець

У цей день представникам цього зоряного знаку радять бути уважними з грошима та навчитися правильно ними розпоряджатися. Витрачати все за один раз — не найкраща ідея. 

Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Телець

Близнюки

Для Близнюків астрологи прогнозують доброзичливий день та позитивну енергетику. Дуже важливо спілкуватися, знайомитися та встановлювати зв'язки з новими людьми. Згодом вони можуть відіграти важливу роль у вашому житті. 

Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки

Рак

У цей день комусь із знайомих чи близьких потрібна буде ваша допомога. Докладіть максимум зусиль, аби допомогти людині подолати труднощі. Це обов'язково повернеться до вас сторицею. 

Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Рак

Лев

У цей день Левам варто зосередитися на побудові своєї кар'єри. Сьогодні для цього буде безліч можливостей. 

Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Лев

Діва

Дівам варто обов'язково приділити увагу своєму здоров'ю. Адже, потім проблеми можуть лише посилитися. 

Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Діва

Терези

Для Терезів — день стосунків. Якщо ви маєте якісь невирішені питання з другою половинкою — сьогодні є хороша можливість все з'ясувати та поставити крапки над "і". 

Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Терези

Скорпіон

Цей день для Скорпіонів наділений твочими аспектами. Дуже важливо зайнятися тим, що принесе вам задоволення та звільнить розум від негативних думок. 

Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Для Стрільців у цей день радять зайнятися облаштуванням будинку. Якщо ви давно планували ремонт чи перестановку меблів — саме час це зробити сьогодні. 

Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець

Козеріг

Сьогоднішній день для Козерогів схожий на випробування. Якщо ви будете гнучкими та зможете швидко адаптуватися до обставин, то всі справи йтимуть дужке навіть добре. 

Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг

Водолій

Астрологи радять подумати Водоліям про інвестиції. Понеділок — чудовий день для того, щоб вкласти гроші у якийсь цікавий та перспективний проект.

Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Водолій

Риби

У цей день Рибам варто "відключити" розум та прислухатися до свого внутрішнього "Я" та інтуіції. У такому випадку усі справи та починання будуть успішними. 

Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку є справжніми меланхоліками у житті. 

Раніше ми розповідали про те, яким знакам Зодіаку краще не позичати гроші. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку вважаються найхитрішими серед усіх. 

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