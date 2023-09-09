Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков Зодиака

Подробный прогноз для всех 12 знаков зодиака

Сегодня, 9 сентября, 24-й лунный день. Астрологи в этот день советуют Львам больше полагаться на членов семьи, чем вы представляли совсем недавно, а Девам нужно быть немного осторожнее в очень близких личных отношениях.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту субботу.

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За последнюю неделю произошло несколько выравниваний планет, которые повлияли на Овнов. Сегодня звезды советуют немного времени провести в тихом, спокойном отдыхе.

Вы должны осознать, что некоторые личные трудности позади, и можете попытаться переосмыслить прошлое. Ведь иногда воспоминания бывают болезненнее реального события. Чувствительная Луна должна принести утешение и успокоение от друзей.

Вы многое сделали и многого добились, но иногда задумываетесь, стоит ли оно того. Возможно, вы задаете неправильные вопросы, и лучше проверить, что вы можете сделать для других. Сегодня звезды советуют взяться за будничные дела, которые вы долго откладывали.

Сегодня вы добьетесь успеха, если прислушиваетесь к своим творческим, духовным и авантюрным инстинктам. Если вы попали в ловушку практических дел, ваши мечты порадуют вас, но вам, возможно, придется проделать важную работу, прежде чем получить свою долю удовольствия.

В течение нескольких недель будут случаи, когда вы начнете осознавать, что полагаетесь на определенных членов семьи гораздо больше, чем вы представляли совсем недавно. Также звезды акцентируют внимание на романтических покупках – на том, что тебе нужно, а не на том, что хочется!

9 сентября вам нужно быть осторожнее в очень близких личных отношениях. Две мощные романтические модели усиливаются другой, побуждающей людей дома делать поспешные выводы. Вы же не хотите подпитывать их подозрения, не правда ли?

Деловые партнеры, несомненно, будут сожалеть о том дне, когда они однажды решили пообщаться с вами. Также астрологи советуют обратить внимание на людей из вашего окружения и "спустить их с поводка". В этот день можно заметить, что когда они больше не обязаны оставаться рядом, они делают это добровольно.

Сегодня Скорпионы, особенно занимающие властные должности, могут быть склонны преувеличивать слова окружающих, видя скрытые смыслы там, где их нет. Расслабьтесь сегодня и постарайтесь получить удовольствие. В конце концов, что такое жизнь, если она полна забот и лишена удовольствия?

В субботу звезды советуют Стрельцам наконец-то заставить замолчать тех, кто мешал им жить. Теперь ваши внутренние страхи и волнения должны быть заменены такой же глубокой решимостью никогда больше не повторять тех же ошибок. Люди должны понимать, насколько сильно вы это чувствуете.

Вам стоит в очередной раз простить людям из вашего окружения не слишком хорошее поведение. Однако помните, что вы несете ответственность за личные проблемы, возникшие из-за общения с "плохой компанией".

Звезды говорят, что в этот день произойдет событие, которое наверняка укрепит вашу силу на переговорах и рабочих вопросах. Сегодня вас ждут благоприятные условия для сотрудничества, особенно когда речь идет о финансовых интересах.

Сегодняшние звезды будут достаточно благосклонны к Рыбам. Вы можете взять тайм-аут от тревог и забот и немного развлечься для разнообразия.

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