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Гороскоп на 9 сентября: Девам — осторожнее в отношениях, а Водолеям — сосредоточиться на делах

9 сентября 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков Зодиака
Подробный прогноз для всех 12 знаков зодиака
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 9 сентября, 24-й лунный день. Астрологи в этот день советуют Львам больше полагаться на членов семьи, чем вы представляли совсем недавно, а Девам нужно быть немного осторожнее в очень близких личных отношениях.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту субботу.

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Овен

За последнюю неделю произошло несколько выравниваний планет, которые повлияли на Овнов. Сегодня звезды советуют немного времени провести в тихом, спокойном отдыхе.

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков зодиака.

Телец

Вы должны осознать, что некоторые личные трудности позади, и можете попытаться переосмыслить прошлое. Ведь иногда воспоминания бывают болезненнее реального события. Чувствительная Луна должна принести утешение и успокоение от друзей.

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков зодиака.

Близнецы

Вы многое сделали и многого добились, но иногда задумываетесь, стоит ли оно того. Возможно, вы задаете неправильные вопросы, и лучше проверить, что вы можете сделать для других. Сегодня звезды советуют взяться за будничные дела, которые вы долго откладывали.

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков зодиака.

Рак

Сегодня вы добьетесь успеха, если прислушиваетесь к своим творческим, духовным и авантюрным инстинктам. Если вы попали в ловушку практических дел, ваши мечты порадуют вас, но вам, возможно, придется проделать важную работу, прежде чем получить свою долю удовольствия.

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков зодиака.

Лев

В течение нескольких недель будут случаи, когда вы начнете осознавать, что полагаетесь на определенных членов семьи гораздо больше, чем вы представляли совсем недавно. Также звезды акцентируют внимание на романтических покупках – на том, что тебе нужно, а не на том, что хочется!

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков зодиака.

Дева

9 сентября вам нужно быть осторожнее в очень близких личных отношениях. Две мощные романтические модели усиливаются другой, побуждающей людей дома делать поспешные выводы. Вы же не хотите подпитывать их подозрения, не правда ли?

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков зодиака.

Весы

Деловые партнеры, несомненно, будут сожалеть о том дне, когда они однажды решили пообщаться с вами. Также астрологи советуют обратить внимание на людей из вашего окружения и "спустить их с поводка". В этот день можно заметить, что когда они больше не обязаны оставаться рядом, они делают это добровольно.

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков зодиака.

Скорпион

Сегодня Скорпионы, особенно занимающие властные должности, могут быть склонны преувеличивать слова окружающих, видя скрытые смыслы там, где их нет. Расслабьтесь сегодня и постарайтесь получить удовольствие. В конце концов, что такое жизнь, если она полна забот и лишена удовольствия?

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков зодиака - Скорпион.

Стрелец

В субботу звезды советуют Стрельцам наконец-то заставить замолчать тех, кто мешал им жить. Теперь ваши внутренние страхи и волнения должны быть заменены такой же глубокой решимостью никогда больше не повторять тех же ошибок. Люди должны понимать, насколько сильно вы это чувствуете.

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков зодиака.

Козерог

Вам стоит в очередной раз простить людям из вашего окружения не слишком хорошее поведение. Однако помните, что вы несете ответственность за личные проблемы, возникшие из-за общения с "плохой компанией".

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков зодиака - Козерог.

Водолей

Звезды говорят, что в этот день произойдет событие, которое наверняка укрепит вашу силу на переговорах и рабочих вопросах. Сегодня вас ждут благоприятные условия для сотрудничества, особенно когда речь идет о финансовых интересах.

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков зодиака.

Рыбы

Сегодняшние звезды будут достаточно благосклонны к Рыбам. Вы можете взять тайм-аут от тревог и забот и немного развлечься для разнообразия.

Гороскоп на 9 сентября для всех знаков зодиака.

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