Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зірковий гороскоп arrow Гороскоп на 9 вересня: Дівам — обережніше у стосунках, а Водоліям — зосередитися на справах arrow

Гороскоп на 9 вересня: Дівам — обережніше у стосунках, а Водоліям — зосередитися на справах

9 вересня 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на сьогодні, вересня 9, для всіх знаків Зодіаку
Детальний прогноз для всіх 12 знаків зодіаку
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 9 вересня, 24-й місячний день. Астрологи у цей день радять Левам більше покладатися на членів сім’ї, ніж ви уявляли зовсім недавно, а Дівам потрібно бути трохи обережнішими у дуже близьких особистих стосунках.

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цю суботу.

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 9 вересня:

Овен

Протягом останнього тижня відбулося декілька вирівнювань планет, які вплинули на Овнів. Сьогодні зірки радять трохи часу провести в тихому, спокійному відпочинку. 

Гороскоп на 9 вересня для всіх знаків зодіаку — Овен

Телець

Ви повинні усвідомити, що певні особисті труднощі позаду, і можете спробувати переосмислити минуле. Адже інколи спогади бувають болючішими за реальну подію. Чутливий Місяць повинен принести розраду і заспокоєння від друзів.

Гороскоп на 9 вересня для всіх знаків зодіаку — Телець

Близнюки

Ви багато зробили і багато чого досягли, але іноді замислюєтеся, чи варте воно того. Можливо, ви ставите неправильні запитання, і краще перевірити, що ви можете зробити для інших. Сьогодні зірки радять взятися за буденні справи, які ви довго відкладали.

Гороскоп на 9 вересня для всіх знаків зодіаку — Близнюки

Рак

Сьогодні ви досягнете успіху, якщо прислухаєтеся до своїх творчих, духовних і авантюрних інстинктів. Якщо ви потрапили в пастку практичних справ, ваші мрії розрадять вас, але вам, можливо, доведеться виконати важливу роботу, перш ніж отримати свою частку задоволення.

Гороскоп на 9 вересня для всіх знаків зодіаку — Рак

Лев

Протягом наступних кількох тижнів будуть випадки, коли ви почнете усвідомлювати, що покладаєтеся на певних членів сім’ї набагато більше, ніж ви уявляли зовсім недавно. Також зірки акцентують увагу на романтичних покупках — на тому, що тобі потрібно, а не на тому, що хочеться!

Гороскоп на 9 вересня для всіх знаків зодіаку — Лев

Діва

9 вересня вам потрібно бути трохи обережнішим у дуже близьких особистих стосунках. Дві потужні романтичні моделі посилюються іншою, яка спонукає людей вдома робити поспішні висновки. Ви ж не хочете підживлювати їхні підозри, чи не так?

Гороскоп на 9 вересня для всіх знаків зодіаку — Діва

Терези

Ділові партнери, безсумнівно, будуть шкодувати про той день, коли вони одного разу вирішили поспілкуватися з вами. Також астрологи радять звернути увагу на людей з вашого оточення та "спустити їх з повідця". У цей день ви можете помітити, що коли вони більше не зобов’язані залишатися поруч, вони роблять це добровільно.

Гороскоп на 9 вересня для всіх знаків зодіаку — Терези

Скорпіон

Сьогодні Скорпіони, особливо ті, хто займає владні посади, можуть бути схильними перебільшувати слова оточуючих, вбачаючи приховані сенси там, де їх немає. Розслабтеся сьогодні і постарайтеся отримати задоволення. Зрештою, що таке життя, якщо воно сповнене турбот і позбавлене задоволення?

Гороскоп на 9 вересня для всіх знаків зодіаку — Скорпіон

Стрілець

У суботу зірки радять Стрільцям нарешті змусити замовкнути тих, хто заважав їм жити. Тепер ваші внутрішні страхи та хвилювання повинні бути замінені такою ж глибокою рішучістю ніколи більше не повторювати тих самих помилок. Інші люди мають розуміти, наскільки сильно ви це відчуваєте.

Гороскоп на 9 вересня для всіх знаків зодіаку — Стрілець

Козеріг

Вам варто вчергове пробачити людям з вашого оточення не надто хорошу поведінку. Однак пам'ятайте, що ви несете відповідальність за особисті проблеми, які виникли через спілкування із "поганою компанією". 

Гороскоп на 9 вересня для всіх знаків зодіаку — Козеріг

Водолій

Зірки кажуть, що у цей день станеться подія, яка майже напевно зміцнить вашу силу на переговорах та робочих питання. Сьогодні вас чекають сприятливі умови для співпраці, особливо коли йдеться про фінансові інтереси.

Гороскоп на 9 вересня для всіх знаків зодіаку — Водолій

Риби

Сьогоднішні зірки будуть досить прихильними до Риб. Ви можете взяти тайм-аут від тривог та турбот і трохи розважитися для різноманітності. 

Гороскоп на 9 вересня для всіх знаків зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку є найбільш принциповими серед усіх. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку завжди всіх критикують.

Ми розповідали також про те, які знаки Зодіаку є найбільш агресивними. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Нові інфекції, лікарі на окупованих територіях та робота під час війни. Ексклюзив з міністром Ляшко

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

11:40 Розвідка Британії попередила українських військових про небезпеку для Android

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз