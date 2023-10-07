Гороскоп на сегодня, 7 октября, для всех знаков Зодиака

Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: Freepik

7 октября — 23 лунные сутки. Этот день может быть связан с погонями и преследованиями. Со стороны любимых людей может возникать ревность и зависть. Поэтому важно соблюдать осторожность и не начинать работу над новыми проектами. Луна в знаке Рак, поэтому следует быть осторожными с металлическими предметами и огнем.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту субботу.

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В этот день перед вами предстанут тяжелые препятствия, ведь судьба решила вас наказать. Впрочем, вам следует принять этот удар с высоко поднятой головой.

Сегодня вам очень повезет, поэтому не тратьте время и начинайте что-то делать с утра. Звезды говорят, что вам удастся найти то, что вы долго искали.

Гороскоп говорит, что вам придется чем-нибудь жертвовать, поэтому найдите какой-то компромисс. Астрологи советуют вам немного уступить свое время, чтобы сохранить мир.

Звезды рекомендуют вам взять немного времени на отдых, чтобы провести его в кругу семьи. Лучше сохраните свои силы и не берите на себя слишком много.

Сегодня у вас могут возникнуть серьезные трудности в финансовом плане, поэтому пора немного поэкономить. Но не следует ждать помощи окружающих, лучше делайте все сами.

Звезды говорят, что вы сможете потерять что-то важное по причине своей невнимательности, поэтому эта ошибка может вам серьезно навредить. Акцентируйте свое внимание на важных делах, чтобы не совершить ошибку.

Сегодня гороскоп позволяет забыть о проблемах. Вы будете окружены романтикой и любовью, а также получите сюрпризы. Поэтому проведите это время с тем, кто вам небезразличен.

Вы сможете добиться невероятных высот, а на работе все ваши старания покажут серьезный результат. Вы сможете получить новые интересные проекты, и, в то же время, премию.

Звезды советуют вам слегка замедлиться и не спешить проживать свою жизнь. Лучше возьмите выходной и проведите этот день со своими друзьями за городом.

Астрологи рекомендуют вам быть осмотрительными в общении с новыми людьми и не раскрывать свои тайны.

Сегодня устройте себе праздник, ведь повод точно найдется у вас. Вы сможете услышать очень хорошие новости, которые улучшат ваше настроение.

Вам стоит найти новый источник, который будет вас вдохновлять, и заняться делами, которые вы долго не трогаете. Даже не пытайтесь просто плыть по течению.

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