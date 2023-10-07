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Гороскоп на 7 жовтня: Близнюкам — чимось жертвувати, Левам — почати економити

7 жовтня 2023 05:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на сьогодні, 7 жовтня, для всіх знаків Зодіаку
Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

7 жовтня — 23 місячна доба. Цей день може бути пов’язаний з гонитвами та переслідуваннями. З боку коханих людей можуть виникати ревнощі та заздрощі. Тому важливо бути обережними і не починати роботу над новими проєктами. Місяць у знаку Рак, тому слід бути обережними з металевими предметами і вогнем.

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цю суботу. 

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 7 жовтня:

Овен

У цей день перед вами з’являться важкі перешкоди, адже доля вирішила вас покарати. Втім, вам варто прийняти цей удар з високо піднятою головою.

Гороскоп на 7 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Овен

Телець

Сьогодні вам дуже пощастить, тому не витрачайте час і починайте щось робити зранку. Зірки кажуть, що вам вдасться знайти те, що ви шукали довго.

Гороскоп на 7 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Телець

Близнюки

Гороскоп каже, що вам доведеться чимось жертвувати, тому знайдіть якийсь компроміс. Астрологи радять вам трохи поступитися своїм часом, щоб зберегти мир.

Гороскоп на 7 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки

Рак

Зірки рекомендують вам взяти трохи часу на відпочинок, щоб провести його у колі сім’ї. Краще збережіть свої сили та не беріть на себе занадто багато всього.

Гороскоп на 7 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Рак

Лев

Сьогодні у вас можуть виникнути серйозні труднощі у фінансовому плані, тому настав час трохи поекономити. Але не слід чекати на допомогу оточуючих, краще робіть все самі.

Гороскоп на 7 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Лев

Діва

Зірки кажуть, що ви зможете втратити щось важливе через свою неуважність, тому ця помилка може вам серйозно нашкодити. Акцентуйте свою увагу на важливих справах, щоб не зробити помилку.

Гороскоп на 7 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Діва

Терези

Сьогодні гороскоп дозволяє вам забути про проблеми. Ви будете оточені романтикою та любов’ю, а ще отримаєте сюрпризи. Тому проведіть цей час з тим, хто вам небайдужий.

Гороскоп на 7 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Терези

Скорпіон

Ви зможете досягти неймовірних висот, а на роботі все ваші старання покажуть серйозний результат. Ви зможете отримати нові цікаві проєкти, і водночас премію.

Гороскоп на 7 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Зірки радять вам трохи уповільнитися та не поспішати проживати своє життя. Краще візьміть вихідний та проведіть цей день зі своїми друзями за містом.

Гороскоп на 7 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець

Козеріг

Астрологи рекомендують вам бути обачними у спілкуванні з новими людьми та не розкривати їм свої таємниці.

Гороскоп на 7 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг

Водолій

Сьогодні влаштуйте собі свято, адже привід точно знайдеться у вас. Ви зможете почути дуже гарні новини, які покращать ваш настрій.

Гороскоп на 7 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Водолій

Риби

Вам варто знайти нове джерело, яке вас надихатиме, і зайнятися справами, які ви довго не чіпати. Навіть не намагайтеся просто плисти за течією.

Гороскоп на 7 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку є справжніми меланхоліками у житті. 

Раніше ми розповідали про те, яким знакам Зодіаку краще не позичати гроші. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку вважаються найхитрішими серед усіх. 

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