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Гороскоп на 6 октября: Близнецам — обратиться к врачу, Девам — не есть суши

6 октября 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков Зодиака
Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

6 октября — 22 лунные сутки. Благоприятный день для переосмысления жизненного опыта и построения планов на будущее. Общение с партнерами и сослуживцами будет позитивным. Луна в знаке Рак, поэтому лучше не занимать кому-то деньги, ведь придется долго ждать их возвращения.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту пятницу.

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Овен

Сегодня вы можете начать делать какие-то долгосрочные дела, но не делайте выводы и прислушивайтесь к мнению специалистов.

Гороскоп на 6 октября для всех знаков Зодиака - Овен

Телец

Если вы сами не можете принять какое-то важное решение, обратитесь за помощью к своим родным людям. Они смогут вам подставить свое плечо и дадут полезные советы.

Гороскоп на 6 октября для всех знаков Зодиака - Телец

Близнецы

Звезды советуют вам сегодня заботиться о собственном здоровье, ведь работа никуда не денется, а вот ваше самочувствие может ухудшиться. Поэтому обратитесь к врачу.

Гороскоп на 6 октября для всех знаков Зодиака - Близнецы

Рак

Сегодня вы будете очень креативными, благодаря чему в вашу голову может "зайти" гениальная идея. Воплощение ее в реальную жизнь принесет вам большие перспективы и пополнит ваш кошелек.

Гороскоп на 6 октября для всех знаков Зодиака - Рак

Лев

Гороскоп рекомендует вам чаще появляться на публике и налаживать общение с окружающими. Но не нужно забывать о своих обязанностях в этот день.

Гороскоп на 6 октября для всех знаков Зодиака - Лев

Дева

Звезды советуют вам позаботиться о своем здоровье и рационе питания. Не нужно есть жирную и острую пищу, а также суши, ведь есть большой риск отравиться.

Гороскоп на 6 октября для всех знаков Зодиака - Дева

Весы

Не стоит сразу сердиться, когда люди хотят высказать вам собственную точку зрения. Научитесь слушать их, а не только говорить с ними. Только так вы сможете найти общий язык с людьми.

Гороскоп на 6 октября для всех знаков Зодиака - Весы

Скорпион

Благоприятный день для физических нагрузок, пойдите в тренажерный зал или тренируйтесь на свежем воздухе. К тому же, не забывайте, как важно пить воду.

Гороскоп на 6 октября для всех знаков Зодиака - Скорпион

Стрелец

В течение всего дня вы будете такими ленивыми, что оставите работу на последний план. Но вы захотите провести больше времени со своими друзьями.

Гороскоп на 6 октября для всех знаков Зодиака - Стрелец

Козерог

Вы сможете решить любые вопросы по работе, которые вам долго не давали покоя. Сегодня вы сможете все сделать на высшем уровне, а начальство вами будет гордиться.

Гороскоп на 6 октября для всех знаков Зодиака - Козерог

Водолей

В этот день вам следует избегать лишних расходов, в противном случае они могут занять последнее место в финансовой сфере. Прежде чем что-либо покупать, хорошо об этом подумайте.

Гороскоп на 6 октября для всех знаков Зодиака - Водолей

Рыбы

Сегодня вы захотите сделать что-нибудь хорошее для своих близких людей, поэтому можете смело сделать им какой-то сюрприз. Вечер будет достаточно легким и беззаботным для вас.

Гороскоп на 6 октября для всех знаков Зодиака - Рыбы

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака умеют любить всем сердцем.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака не прощают ошибок других людей.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака обладают мощным энергетическим полем.

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