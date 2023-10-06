Гороскоп на сегодня, 6 октября, для всех знаков Зодиака

Астрологический круг со знаками Зодиака. Фото: Pinterest

6 октября — 22 лунные сутки. Благоприятный день для переосмысления жизненного опыта и построения планов на будущее. Общение с партнерами и сослуживцами будет позитивным. Луна в знаке Рак, поэтому лучше не занимать кому-то деньги, ведь придется долго ждать их возвращения.

Новини.LIVE рассказывают, что прогнозируют астрологи всем знакам Зодиака в эту пятницу.

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Сегодня вы можете начать делать какие-то долгосрочные дела, но не делайте выводы и прислушивайтесь к мнению специалистов.

Если вы сами не можете принять какое-то важное решение, обратитесь за помощью к своим родным людям. Они смогут вам подставить свое плечо и дадут полезные советы.

Звезды советуют вам сегодня заботиться о собственном здоровье, ведь работа никуда не денется, а вот ваше самочувствие может ухудшиться. Поэтому обратитесь к врачу.

Сегодня вы будете очень креативными, благодаря чему в вашу голову может "зайти" гениальная идея. Воплощение ее в реальную жизнь принесет вам большие перспективы и пополнит ваш кошелек.

Гороскоп рекомендует вам чаще появляться на публике и налаживать общение с окружающими. Но не нужно забывать о своих обязанностях в этот день.

Звезды советуют вам позаботиться о своем здоровье и рационе питания. Не нужно есть жирную и острую пищу, а также суши, ведь есть большой риск отравиться.

Не стоит сразу сердиться, когда люди хотят высказать вам собственную точку зрения. Научитесь слушать их, а не только говорить с ними. Только так вы сможете найти общий язык с людьми.

Благоприятный день для физических нагрузок, пойдите в тренажерный зал или тренируйтесь на свежем воздухе. К тому же, не забывайте, как важно пить воду.

В течение всего дня вы будете такими ленивыми, что оставите работу на последний план. Но вы захотите провести больше времени со своими друзьями.

Вы сможете решить любые вопросы по работе, которые вам долго не давали покоя. Сегодня вы сможете все сделать на высшем уровне, а начальство вами будет гордиться.

В этот день вам следует избегать лишних расходов, в противном случае они могут занять последнее место в финансовой сфере. Прежде чем что-либо покупать, хорошо об этом подумайте.

Сегодня вы захотите сделать что-нибудь хорошее для своих близких людей, поэтому можете смело сделать им какой-то сюрприз. Вечер будет достаточно легким и беззаботным для вас.

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