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Гороскоп на 6 жовтня: Близнюкам — звернутися до лікаря, Дівам — не їсти суші

6 жовтня 2023 05:38
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Гороскоп на сьогодні, 6 жовтня, для всіх знаків Зодіаку
Астрологічне коло зі знаками Зодіаку. Фото: Pinterest
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

6 жовтня — 22 місячна доба. Сприятливий день для переосмислення свого життєвого досвіду та будування планів на майбутнє. Спілкування з партнерами і товаришами по службі буде позитивним. Місяць у знаку Рак, тому краще не позичати комусь гроші, адже доведеться довго чекати на їхнє повернення.

Новини.LIVE розповідають, що прогнозують астрологи всім знакам Зодіаку у цю п'ятницю. 

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Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати гороскоп на 6 жовтня:

Овен

Сьогодні ви можете розпочати робити якісь довгострокові справи, але не робіть висновки та прислухайтеся до думки спеціалістів.

Гороскоп на 6 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Овен

Телець

Якщо ви самі не можете прийняти якесь важливе рішення, зверніться за допомогою до своїх рідних людей. Вони зможуть вам підставити своє плече і дадуть корисні поради.

Гороскоп на 6 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Телець

Близнюки

Зірки радять вам сьогодні піклуватися про власне здоров’я, адже робота нікуди не дінеться, а ось ваше самопочуття може погіршитися. Тому зверніться до лікаря.

Гороскоп на 6 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки

Рак

Сьогодні ви будете дуже креативними, завдяки чому до вашої голови може "завітати" геніальна ідея. Втілення її у реальне життя принесе вам великі перспективи і поповнити ваш гаманець.

Гороскоп на 6 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Рак

Лев

Гороскоп рекомендує вам частіше з’являтися на публіці та налагоджувати спілкування з оточуючими. Але не потрібно забувати про свої обов’язки у цей день.

Гороскоп на 6 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Лев

Діва

Зірки радять вам подбати про своє здоров’я і раціон харчування. Не потрібно їсти жирну і гостру їжу, а також суші, адже є великий ризик отруїтися.

Гороскоп на 6 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Діва

Терези

Не варто одразу гніватися, коли люди хочуть висловити вам власну точку зору. Навчіться слухати їх, а не тільки говорити з ними. Тільки так ви зможете знайти спільну мову з людьми.

Гороскоп на 6 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Терези

Скорпіон

Сприятливий день для фізичних навантажень, тому підіть до тренажерної зали або тренуйтеся на свіжому повітрі. До того ж, не забувайте, як важливо пити воду.

Гороскоп на 6 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон

Стрілець

Протягом всього дня ви будете такими ледачими, що залишите роботу на останній план. Але ви захочете провести більше часу зі своїми друзями.

Гороскоп на 6 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець

Козеріг

Ви зможете вирішити будь-які питання по роботі, які вам довго не давали спокою. Сьогодні ви зможете все зробити на вищому рівні, а начальство вами пишатиметься.

Гороскоп на 6 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг

Водолій

У цей день вам слід уникати зайвих витрат, в іншому випадку вони можуть посісти останнє місце у фінансовій сфері. Перш, ніж щось купувати, добре про це подумайте.

Гороскоп на 6 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Водолій

Риби

Сьогодні ви захочете зробити щось хороше для своїх близьких людей, тому можете сміливо зробити їм якийсь сюрприз. Вечір буде досить легким і безтурботним для вас.

Гороскоп на 6 жовтня для всіх знаків Зодіаку — Риби

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку вміють кохати всім серцем. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку не пробачають помилок інших людей. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку мають потужне енергетичне поле.

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